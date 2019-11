Smartphone per scattare foto | i migliori da comprare per il Cyber Monday

I migliori Smartphone Xiaomi da comprare per il Cyber Monday : In questa guida costantemente aggiornata vi indicheremo i migliori smartphone Xiaomi per ogni fascia di prezzo. Ormai Xiaomi non è più una marca solo per gli addetti ai lavori, ma è conosciuta anche dai meno leggi di più...

Vodafone anticipa il Black Friday : sconti fino al 70% su Smartphone a rate per il Red Friday : Vodafone dà un assaggio di Black Friday: è la promo "Red Friday" e propone sconti fino al 70% su smartphone acquistati a rate, tra cui Samsung Galaxy S10e L'articolo Vodafone anticipa il Black Friday: sconti fino al 70% su smartphone a rate per il Red Friday proviene da TuttoAndroid.

LineageOS colpisce ancora : la versione 16 disponibile per tanti nuovi Smartphone : ASUS ZenFone Max Pro M2, Asus ZenFone 3, Samsung Galaxy S3 Neo, Xiaomi Redmi Note 4X, Sony Xperia Z3 Compact, Motorola Moto G7 e Yandex Phone ottengono il supporto alla ROM LineageOS 16 e con essa Android 9 Pie. L'articolo LineageOS colpisce ancora: la versione 16 disponibile per tanti nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Samsung leader del mercato Smartphone - ma Huawei è in grande crescita. Apple perde colpi : Tutte le ultime indagini di mercato confermano la leadership globale di Samsung nel settore smartphone, ma anche il consistente traino del comparto da parte di Huawei. Un recente report della società di ricerca Gartner – che segue quelli di Strategy Analytics e Canalys – ha rilevato che nell’ultimo trimestre 2019 le vendite globali di smartphone sono scese dello 0,4% rispetto a quello 2018. Complessivamente però la situazione sta ...

Zhao Ming - Presidente di HONOR - non è persuaso dalla moda del momento : niente sensori da 108 MP per i suoi Smartphone : Il Presidente HONOR critica la presenza dei sensori da 108 MP negli smartphone di nuova generazione L'articolo Zhao Ming, Presidente di HONOR, non è persuaso dalla moda del momento: niente sensori da 108 MP per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Volete sapere perchè gli Smartphone di Xiaomi costano di meno? Ce lo dice Lei Jun : Xiaomi ha un margine di profitto lordo compreso tra l'8% e il 9% ed è questo fattore a rendere gli smartphone del colosso cinese così convenienti L'articolo Volete sapere perchè gli smartphone di Xiaomi costano di meno? Ce lo dice Lei Jun proviene da TuttoAndroid.

Redmi accende le micce per il Black Friday : nuove colorazioni per Note 8 e per uno Smartphone misterioso : Tramite Twitter Redmi ha anticipato la presentazione di due nuove varianti cromatiche per altrettanti smartphone attualmente in gamma L'articolo Redmi accende le micce per il Black Friday: nuove colorazioni per Note 8 e per uno smartphone misterioso proviene da TuttoAndroid.

La qualità dello streaming video sullo Smartphone migliora per gli italiani : L’ultima ricerca condotta quest'anno da Opensignal che ha analizzato la qualità dell'esperienza di streaming video in 100 paesi nel mondo mostra un miglioramento a doppia cifra per gli utenti in Italia, con un aumento di 10,6 punti rispetto al 2018 che porta il bel paese nella categoria Molto Buono e al 20° posto in assoluto. L'articolo La qualità dello streaming video sullo smartphone migliora per gli italiani proviene da TuttoAndroid.

Scaramaz – Come nasce l’idea dell’amplificatore a zero impatto ambientale per gli Smartphone [GALLERY] : Come nasce lo Scaramaz: l’idea nasce da un’esigenza: ascoltare musica, radio, video sullo smartphone… …così è nato Scaramaz!!!! Racconta l’inventore, il Maestro d’Arte Fabrizio Crescentini di Rimini: “tutto è partito da un disegno che è diventato una bozza fatta con l’argilla per poi passare al modello fatto in gesso e rigorosamente a mano. La tecnica è quella del colaggio, dove puoi cambiare la forma dell’argilla, prima ...

Scaramaz - l’amplificatore per lo Smartphone 100% green : un’idea regalo unica e originale - perfetta per Natale [FOTO] : Scaramaz: è proprio così che si chiama! In dialetto romagnolo significa “confusione“, ed è proprio quello che fa: basta inserire lo smartphone nella fessura, e grazie alla sua forma “naturale”, il suono viene potenziato fino ai 12 Decibel. Non ha bisogno di cavi, elettricità, batteria o wireless, ma solo della musica del tuo telefono. E’ perfetto per tutti i modelli di smartphone. Scaramaz è anche rispettoso dell’ambiente, è ...

TIM si scatena per il Black Friday e propone Smartphone - offerte e buoni Amazon : Il Black Friday è arrivato anche per TIM e offre una serie di iniziative sia online sia nei negozi. L'operatore lancia sconti sugli smartphone a rate o in un'unica soluzione, un concorso riservato ai clienti TIM Party con buoni Amazon in palio e non solo: andiamo a scoprire tutto! L'articolo TIM si scatena per il Black Friday e propone smartphone, offerte e buoni Amazon proviene da TuttoAndroid.