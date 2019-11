Smartphone batteria lunga durata | i migliori da comprare per il Cyber Monday

Smartphone batteria lunga durata : i migliori da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone batteria lunga durata, cioè quei device che vi permettono un utilizzo a tutto tondo senza avere costantemente l’ansia dell’autonomia, riuscendo a portarvi a sera anche leggi di più...

Problema WhatsApp : consuma troppa batteria degli Smartphone Android : (Foto: Android) Alcuni modelli di smartphone Android sembrano essere vittima di un Problema legato a WhatsApp che va a consumare troppo velocemente il livello della batteria. Unendo assieme le varie segnalazioni giunte online, si scopre un gruppo di telefoni piuttosto nutrito e popolato di esemplari anche celebri. Anche se la maggior parte dei casi riguarda le ultime generazioni di OnePlus, snocciolando i nomi diffusi nella discussione aperta ...

Smartphone batteria lunga durata : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone batteria lunga durata, cioè quei device che vi permettono un utilizzo a tutto tondo senza avere costantemente l’ansia dell’autonomia, riuscendo a portarvi a sera anche leggi di più...

I migliori Smartphone per Batteria : la nostra classifica : migliori smartphone per Batteria – La durata della Batteria è sicuramente uno degli aspetti di cui tenere conto nell’acquisto di un nuovo smartphone Android: dispositivi con hardware eccezionale, ma che ci lasciano a piedi dopo poche ore di utilizzo, chissà, forse proprio quando ci sarebbe servito usarli per il loro scopo primario (una telefonata importante […] L'articolo I migliori smartphone per Batteria: la nostra ...

Bari - bambino di 12 anni restituisce lo Smartphone : “E’ noioso - preferisco suonare la batteria” : Un ragazzino di 12 anni di Bitonto ha deciso di restituire il suo smartohone, regalatogli nel 2015, ai genitori. Quando il padre e la madre gli hanno chiesto le ragioni della sua scelta il giovanissimo ha spiegato che lo trovava uno strumento noioso e che preferisce di gran lunga dedicare il suo tempo alla batteria.Continua a leggere

12enne restituisce Smartphone al padre : "Non ne posso più : è meglio suonare la batteria" : meglio dedicarsi alla musica che giocare col cellulare: così la pensa un 12enne di Bitonto (Bari), che ha riposto in una busta lo smartphone che aveva ricevuto e lo ha fatto ritrovare al padre in uno zaino. A riportare la vicenda e le parole del ragazzino è La Stampa.“Tienilo tu papà, mettilo nello zainetto: non ne posso più, te lo restituisco, voglio disintossicarmi... Così ho più tempo anche per ...

Questo bug di Google Assistant potrebbe prosciugare la batteria dello Smartphone : In alcuni casi Google Assistant sembra creare degli inconvenienti quando esiste più di un dispositivo nelle vicinanze con il rilevamento della hotword "Ok Google" abilitato. Mentre dialogavano con Google Home, alcuni utenti hanno notato che Google Assistant aveva rilevato la hotword anche sul loro Pixel 3 o Pixel Slate sui quali è rimasto attivo mantenendo lo schermo acceso per un tempo infinito. L'articolo Questo bug di Google Assistant ...