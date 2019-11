Slittino | settimo posto per Andrea Voetter nel singolo femminile di Lake Placid | vince la

sportfair

(Di sabato 30 novembre 2019) L’azzurra si migliora a, è settima neldi Coppa del mondo Buon risultato perneldisputato a, secondo appuntamento della Coppa del mondo dipista artificiale. La 24enne tesserata per l’Esercito ha conquistato ilal termine delle due run di gara, accumulando un distacco di 693 millesimi dalla vetta occupata dalla tedesca Julia Taubitz, dominatrice della prova e vittoriosa con il tempo di 1’27″484. Hanno completato il podio la svedese Emily Sweeney, lontana 67 millesimi dalla vetta, e la russa Viktoriia Demchenko, staccata di 222 millesimi. Nel complesso si tratta di una prova positiva per la, che migliora il decimoottenuto neld’apertura di Igls e si prepara a tornare nel budello già nella giornata di domenica 1 dicembre in ...