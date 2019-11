Sky e Now Tv le uscite di Dicembre 2019 | Il Traditore | The Loudest Voice | 10 giorni senza

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 30 novembre 2019)SkySerie tv e Film in streaming su Now Tv. I Film delle festeSky Now Tv –è il mese di Natale, il mese delle feste, della famiglia e come da tradizione su Sky è il mese di tante prime tv soprattutto concentrate neifestivi. Ma è anche il mese in cui su Sky Uno si danno il cambio X Factor e Masterchef con quest’ultimo che partirà giovedì 19. Tra le serie tv tanti finali di stagione da The Affair a Watchmen e What We do in the Shadows e tante serie tv che vanno in pausa come Grey’s Anatomy, 911. Tra le novità da non perdere la miniserie Thecon Russel Crowe quasi irriconoscibile nei panni dell’ex direttore di Fox News travolto da uno scandalo di molestie sessuali. Sul fronte cinematografico come anticipato tanti i film delle feste che faranno compagnia a tutta la famiglia e non a caso dal 1 al 25 ...

AntonioPanella2 : @UnUltras @pisto_gol Io ho disdetto diversi anni fa x questo, non ricordo neppure se già si chiamava sky, ho attiva… - filippo898 : RT @MarianoLimatola: @pisto_gol Dopo i fattacci di Napoli Atalanta, appena finito l'incontro, ho disdetto Now TV (Sky) e DAZN...il calcio i… - movietele : Serie A 2019-20: la 14a Giornata su Sky, NOW TV e DAZN. Napoli-Bologna anche in 4k su Sky Q satellite |… -