Short track | Coppa del Mondo Nagoya 2019 | Corea del Sud dominante | ma l’Italia festeggia

Short track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : Arianna Fontana è di nuovo sul podio! Terza nei 1500m : E’ un inizio di stagione veramente scintillante per la nazionale azzurra di Short track. Nella Terza tappa della Coppa del Mondo a Nagoya. Dopo il secondo posto a Montreal, Arianna Fontana ritorna ancora sul podio, chiudendo in Terza posizione la finale dei 1500m. Una bella gara quella della campionessa valtellinese, che non si è fatta sorprendere nel momento decisivo. Fontana ha recuperato posizioni nel finale, riuscendo ad allungare ...

Short track – Prima giornata super per gli azzurri - Valcepina e Fontana avanti : bene anche le staffette : In Giappone, nella Prima giornata di gare del week-end, Valcepina e Fontana avanti sia nei 500 che nei 1500, con Mascitto qualificata su 1000 e 1500. Brilla la staffetta femminile, avanti anche quella mista Buonissimo inizio per la Nazionale italiana di Short track nella Prima giornata della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo sul ghiaccio giapponese di Nagoya. Nella notte italiana appena trascorsa gli azzurri guidati dagli ...

Short track – Prima giornata super gli azzurri - Valcepina e Fontana avanti : bene anche le staffette : In Giappone, nella Prima giornata di gare del week-end, Valcepina e Fontana avanti sia nei 500 che nei 1500, con Mascitto qualificata su 1000 e 1500. Brilla la staffetta femminile, avanti anche quella mista Buonissimo inizio per la Nazionale italiana di Short track nella Prima giornata della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo sul ghiaccio giapponese di Nagoya. Nella notte italiana appena trascorsa gli azzurri guidati dagli ...

Short track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : ottimo inizio per Martina Valcepina ed Arianna Fontana : ottimo inizio per le due stelle azzurre della nazionale di Short track nella terza tappa di Coppa del Mondo a Nagoya. Sul ghiaccio giapponese Martina Valcepina ed Arianna Fontana hanno cominciato con il piede giusto, superando il turno nelle due gare individuali disputate e trascinando anche la staffetta. Bella prestazione per le due azzurre nei 500 metri, che hanno vinto entrambe le loro batterie con ottimi tempi. Martina Valcepina ha preceduto ...

Short track - la Coppa del Mondo fa tappa in Giappone : Arianna Fontana guida la spedizione azzurra : La Nazionale azzurra sul ghiaccio Giapponese, l’obiettivo è proseguire la striscia di grandi risultati iniziata nei primi appuntamenti stagionali in Nord America Dopo le due prime tappe in Nord America la Coppa del Mondo di Short track si sposta in Giappone, a Nagoya, dove nella notte italiana prende il via il terzo appuntamento stagionale del circuito internazionale. Presente anche la Nazionale tricolore dei due allenatori Assen ...

Short track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : i convocati dell’Italia - Arianna Fontana e Martina Valcepina le stelle : La Coppa del Mondo 2019-2020 di Short track, dopo le prime due tappe andate in scena in Nord America, si trasferisce questo fine settimana in Asia e più precisamente a Nagoya, in Giappone. La Nazionale Italiana si presenta al terzo appuntamento stagionale del circuito maggiore con una squadra molto ambiziosa formata da dodici atleti che proveranno a ben figurare sulla scia dei buoni risultati raccolti nelle prime uscite. Presenti le due stelle ...

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Nagoya l’Italia va a caccia di conferme : Terzo appuntamento della stagione per la Coppa del Mondo di Short track. Dopo le prime due tappe in Nord America, tutta la carovana si sposta in Asia e precisamente in Giappone a Nagoya. E’ un’Italia che sul ghiaccio giapponese cerca conferme dopo l’ottimo avvio. Le prestazioni a Montreal e Salt Lake City sono state davvero positive per tutta la squadra azzurra, che ha festeggiato anche i podi di Martina Valcepina (compresa la ...

Short track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Coppa del Mondo di Short track 2019-2020 si sposta in Giappone. Da venerdì 29 Novembre a domenica 1 Dicembre a Nagoya si terrà la terza tappa stagionale. Un appuntamento importante per la squadra azzurra, che cerca conferme dopo le ottime prestazioni in Nord America, dove sono arrivate la vittoria di Martina Valcepina (500m) e i podi di quest’ultima e di Arianna Fontana. Qui di seguito il programma completo della gara giapponese. IL ...

Short track - Coppa del Mondo Montreal 2019-2020 : Fontana-Valcepina - la coppia d’argento dell’Italia. Bene le staffette : E’ un’Italia confortante quella che esce dall’anello di ghiaccio di Montreal (Canada), sede del secondo round della Coppa del Mondo di Short track. La squadra del Bel Paese ha portato a tre il computo dei podi stagionale in CdM e in quest’ultimo caso le firme sono d’autore. La domanda in questo inizio di stagione era la seguente: che cosa farà Arianna Fontana? La fuoriclasse valtellinese, eroina nelle Olimpiadi di ...

Short track – Coppa del Mondo : Martina Valcepina seconda sui 500 : Dopo la Fontana sui 1500, Martina Valcepina conquista un grande piazzamento sulla sua distanza preferita in Canada, nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo. Quarta la staffetta femminile Un altro podio, un’altra festa. Dopo il secondo posto di ieri nei 1500 metri a firma Arianna Fontana, nella terza e ultima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo sul ghiaccio di Montreal l’Italia sorride grazie ...

Short track - Coppa del Mondo Montreal 2019 : Valcepina ancora sul podio - mentre Mascitto lo sfiora. Quarta la staffetta femminile : Arriva il secondo podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo a Montreal. Martina Valcepina non riesce a ripetere il successo di Salt Lake City, ma conquista comunque un prezioso secondo posto nei 500 metri alle spalle della favorita Kim Boutin. Semplicemente incredibile l’inizio di stagione della canadese, che ha già vinto in tutte le distanze, concedendo la doppietta in quella più breve. Terza posizione per la polacca Natalia ...

Short track - Coppa del Mondo Montreal 2019-2020 : Martina Valcepina seconda nei 500 metri in Canada! Vince Boutin : Buone notizie arrivano dall’anello di ghiaccio di Montreal (Canada), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Short track. Martina Valcepina allunga la sua striscia di podi in World Cup, portando il computo a 15. L’azzurra, dopo il successo ottenuto a Salt Lake City, è giunta seconda in questo round, dando ulteriore dimostrazione del proprio standard sulla distanza. La 27enne nativa di Sondalo è stata preceduta ...

Short track - Coppa del Mondo Montreal 2019 : Martina Valcepina seconda nei 500 metri in Canada! Vince Boutin : Buone notizie arrivano dall’anello di ghiaccio di Montreal (Canada), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Short track. Martina Valcepina allunga la sua striscia di podi in World Cup, portando il computo a 15. L’azzurra, dopo il successo ottenuto a Salt Lake City, è giunta seconda in questo round, dando ulteriore dimostrazione del proprio standard sulla distanza. La 27enne nativa di Sondalo è stata preceduta ...

Short track - Coppa del Mondo Montreal 2019-2020 : Arianna Fontana sul podio - brilla anche la staffetta femminile. Bravo Dotti nei 1500m : Secondo podio stagionale per l’Italia nella Coppa del Mondo di Short track 2019-2020. Dopo il primo posto di Martina Valcepina a Salt Lake City, arriva il secondo posto di Arianna Fontana in quel di Montreal nei 1500m. Un podio che mancava in questa distanza da oltre quattro anni per la campionessa valtellinese, battuta solamente dalla sudcoreana Kim Ji Yoo e precedendo Noh Do Hee. Si ferma ad un passo dal podio, invece, Martina Valcepina, ...