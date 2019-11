Settimana Ventura | arriva Paola Perego La decisione di Simona Ventura

Ascolti Simona Ventura - auditel di ieri : com’è partita Settimana Ventura : Settimana Ventura: gli Ascolti di Simona Ventura dopo l’addio de La Domenica Ventura E’ partito ieri, domenica 24 novembre, Settimana Ventura, il “nuovo” programma del mezzogiorno domenicale di Rai2 condotto da Simona Ventura, che ci riprova dopo La Domenica Ventura. Quest’ultimo, infatti, ha cambiato titolo in corsa in Settimana Ventura, discostandosi quindi dall’aspetto calcistico in toto e parlando un ...

Ascolti TV | Domenica 24 novembre 2019. Pezzi Unici (20.2%) doppia La Caccia – Monteperdido (10.1%). Fazio 9.4%-8.2% - Le Iene 12.5%. Settimana Ventura 4.4% : Sergio Castellitto e Giorgio Panariello Su Rai1 Pezzi Unici ha conquistato 4.614.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.250.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.369.000 spettatori (9.4%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.617.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show ha ...

Oroscopo Mauro Perfetti a Settimana Ventura - 25 novembre – 1 dicembre : Settimana Ventura: Oroscopo Mauro Perfetti della Settimana prossima La Domenica Ventura ha cambiato nome: la Settimana Ventura. Ma certamente la conduttrice non si è dimenticata dell’astrologo Mauro Perfetti che, con il suo Oroscopo Settimanale, ha svelato la classifica dei dodici segni dello zodiaco con le previsioni della Settimana da lunedì 25 novembre al 1 dicembre. Secondo la classifica di Mauro Perfetti e le previsioni della ...

Settimana Ventura - Simona si sfoga : “E’ stata fatta disinformazione!” : Simona Ventura fa chiarezza sul suo programma: “Cambia solo titolo!” Simona Ventura ha rilasciato una lunga intervista al Settimanale Oggi per annunciare le sue future nozze con il compagno Giovanni Terzi. Tuttavia il giornalista del magazine diretto da Umberto Brindani ha anche voluto farle notare delle insistenti voci che girerebbero sui social inerenti a un’imminente chiusura della sua trasmissione domenicale in onda su Rai ...

La Domenica Ventura diventa Settimana Ventura : Simona Ventura La Domenica Ventura cambia identità. Dal prossimo 24 novembre il programma condotto dalla vulcanica conduttrice si chiamerà Settimana Ventura. Un cambiamento che parrebbe non limitarsi al semplice titolo della trasmissione, visto che è la stessa Ventura ad annunciare sui social novità e grandi sorprese per la puntata di Domenica. Il programma, complici ascolti pessimi, da due mesi sta faticosamente cercando una sua formula. Nato ...

Oroscopo della Settimana di Mauro Perfetti a La Domenica Ventura : Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni dello zodiaco a La Domenica Ventura Anche per i prossimi giorni Mauro Perfetti ha svelato le sue previsioni settimanali dell’Oroscopo a La Domenica Ventura, con la classifica dei segni zodiacali, in base a quella che sarà la situazione astrologica. Come la volta scorsa, Mauro Perfetti a La Domenica Ventura anche oggi ha diviso i dodici segni in tre diverse fasce: quella contenente i ...

