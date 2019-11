Senza trucco e parrucco Michelle Pfeiffer al naturale a 61 anni lascia tutti di sasso

caffeinamagazine

(Di sabato 30 novembre 2019) Da Gwyneth Paltrow a JLo passando per Cameron Diaz a Sharon Stone: da qualche tempo le star amano postare sui rispettivi profili Instagram o altri social foto o selfieun filo di. Una moda, quella di farsi vedere in versione acqua e sapone, che è diventata virale da quando Alicia Keys ha lanciato il suo appello #NoMakeup e ha promesso che non si sarebbe mai più truccata. A partire da quel momento state tantissime le celebrità che hanno seguito a ruota la cantante. E non solo dive internazionali come Gwyneth Paltrow, che per festeggiare il suo 44esimo compleanno ha deciso di regalare ai suoi fan su Instagram un selfie totalmente alovviamente accompagnato dall’hashtag #NoMakeup. Negli ultimi giorni da noi lo ha fatto Emma Marrone, pubblicando una fotodopo aver fatto le pulizie. E anche Elettra Lamborighini, altro esempio, si è mostrata così ...

