Senza credito con Kena Mobile e chiamate impossibili? Soluzione vicina

Guai a restare Senza credito con Wind al momento del rinnovo : i costi raddoppiano a dicembre : Ci sono novità importanti che dobbiamo iniziare a prendere in considerazione da oggi 29 ottobre per quanto riguarda Wind, nonostante ciò che sto per riportarvi entreranno in vigore a partire dal mese di dicembre. Dopo avervi avervi parlato nei giorni scorsi di alcuni rincari operativo dal primo giorno del 2020 per alcune offerte incentrate sulla telefonia fissa, come avrete notato attraverso il nostro approfondimento di due settimane fa, oggi ...