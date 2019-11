Scuola | ormai gli insegnanti hanno ridotto le pretese Ma il rischio è di crescere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Novembre nellaè mese di intenso lavoro. Non solo in classe con le lezioni. I docenti curricolari, soprattutto i coordinatori di classe, sono impegnati nella stesura dei Piani didattici personalizzati, per quegli alunni che abbiano certificati bisogni educativi speciali. Contemporaneamente glidi sostegno provvedono al Piano educativo individualizzato. Tutti strumenti legittimamente riconosciuti a chi ne abbia diritto, come da certificazione medica. Chiunque oggi abbia una qualche dimestichezza con la, in particolare con quella secondaria di primo grado, sa bene che in ogni classe non mancano mai alunni “con bisogni speciali”. Sono in numero variabile, ma ci sono. A questi si aggiungono poi gli altri. Peccato che nelle realtà dei fatti, anche diversi di loro mostrino fragilità, non solo didattiche, che ne rendono più difficoltoso il percorso formativo. Fragilità ...

