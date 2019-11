Sci di fondo – Coppa del Mondo | un buon Pellegrino nella 15 km TC di Ruka

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2019-2020 : le graduatorie dopo la 15 km di Ruka. In testa Johannes Hoesflot Klaebo : La Coppa del Mondo di sci di fondo ha visto andare in archivio le prime due tappe del Ruka Triple, minitour che inaugura la stagione: queste le graduatorie dopo la prima sprint e la prima gara distance della stagione, con il norvegese ohanes Hoesflot Klaebo che guida la graduatoria generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 96 2 IVERSEN Emil NOR 80 3 GOLBERG Paal NOR 78 4 BOLSHUNOV ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : vittoria netta di Niskanen davanti a Klaebo e Iversen! Ottimo Pellegrino 13° - delude De Fabiani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 12:52 Questa quindi la classifica finale: Iivo Niskanen Johannes Klaebo +13″ Emil Iversen +14″9 Didrilk Toenseth +33″1 Alexander Bolshunov +43″8 12:49 Prova discreta di Salvatori 33°, molto più ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : Niskanen batte Klaebo! Federico Pellegrino sfiora la top ten : Si è appena conclusa la prima gara distance della Coppa del Mondo maschile di sci di fondo: la 15 km con partenze ad intervalli in tecnica classica in Finlandia valida per la seconda tappa del Ruka Triple, mini-tour inaugurale del circuito maggiore, ha visto la vittoria del finlandese Iivo Niskanen, che ha battuto per 13″0 il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, mentre a 14″9 ha chiuso terzo l’altro norvegese Emil Iversen. Così ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : vittoria netta di Niskanen davanti a Klaebo e Iversen! Ottimo Pellegrino 13° - delude De Fabiani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE 12:52 Questa quindi la classifica finale: Iivo Niskanen Johannes Klaebo +13″ Emil Iversen +14″9 Didrilk Toenseth +33″1 Alexander Bolshunov +43″8 12:49 Prova discreta di Salvatori 33°, molto più lontani Rastelli e Zelger fuori dai primi 60. 12:47 Abbastanza deludente invece la prova di De Fabiani, l’azzurro finirà 30° guadagnando un solo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2019-2020 : le graduatorie dopo la 10 km di Ruka. Bjornsen al comando - Johaug quarta : Sadie Maubet Bjornsen è al comando della Classifica di Coppa del Mondo femminile dopo la 10 km a tecnica classica di Ruka, in Finlandia. L’americana sfrutta la combinazione del terzo posto di ieri nella sprint e nel quarto odierno della 10 km per balzare a quota 83 punti, davanti alla russa Natalia Nepryaeva e alla svedese Jonna Sundling. Quarto posto per la norvegese Therese Johaug, mentre per Ingvild Flugstad Oestberg si dovrà attendere ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : dominio Johaug - dalle 11.30 la 15 km maschile con De Fabiani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 10 KM FEMMINILE 10.50 Appuntamento alle 11.30 per la 15 km maschile con Francesco De Fabiani. 10.49: Questo il risultato finale delle azzurre, superate da tante atlete nel finale: Scardoni 35ma, Ganz 41ma, Comarella 57ma, Laurent 80ma 10.45: La norvegese Johaug vince la 10 km a tecnica classica di Ruka con 30″ di vantaggio su Parmakoski (Fin), 44″ su Nepryaeva (Rus). La top ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : la 10 km femminile è ancora di Therese Johaug. Italiane lontane : Therese Johaug va subito a segno nella prima gara sulla lunga distanza della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Nella 10 km a tecnica classica di Ruka, in Finlandia, la norvegese si impone col tempo di 26’47″5, con cui trova la vittoria numero 54 e il podio numero 115 in carriera in Coppa del Mondo, dopo aver fatto la differenza nei secondi 1500 metri. La dimostrazione, in questo caso, è una sola: Johaug vuole ancora recitare ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Ruka 2019 in DIRETTA : azzurri per stupire - De Fabiani ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La sprint maschile di ieri – La sprint femminile di ieri Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne che si terranno a Ruka nell’ambito della Coppa del Mondo di sci di fondo. Si comincia alle 9:45 con la 10 km a tecnica classica femminile, mentre alle 11:30 sarà la volta della 15 km maschile, anche in questo caso a tecnica classica. Per quanto riguarda proprio la gara ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 oggi : orario d’inizio - programma e streaming delle 10 e 15 km (30 novembre) : Prosegue oggi il cammino della Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka: dopo le sprint di ieri, è la volta della 10 km femminile e della 15 km maschile, entrambe a tecnica classica. Lo scorso anno al femminile si impose Therese Johaug: la norvegese iniziò a costruire allora un dominio stagionale che non le valse la Sfera di Cristallo solo perché non gareggiò nel Tour de Ski. Al maschile, invece, fu Alexander Bolshunov il grande protagonista, ed ...

Sci di fondo - la corsa dell’Italia nelle sprint di Ruka si ferma ai quarti di finale : deludono gli azzurri : L’Italia si ferma ai quarti di finale nelle sprint di Ruka, dominate in lungo e in largo da Klaebo e Falla Si è interrotta nei quarti finale l’avventura degli azzurri nella prima gara sprint in tecnica classica della stagione di Coppa del mondo di scena a Ruka, in Finlandia. Federico Pellegrino, qualificatosi con il terzo tempo in mattinata, ha chiuso al sesto e ultimo posto la propria batteria, al pari di Francesco De Fabiani ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Nei quarti di finale non avevamo più lo stesso grip - soprattutto in salita” : Non può essere certo soddisfacente il 26° posto ottenuto oggi nella sprint in tecnica classica che ha aperto la Coppa del Mondo di sci di fondo per Federico Pellegrino, ultimo nella sua batteria dei quarti di finale, dopo l’eccellente terza piazza delle qualificazioni. Il valdostano però ha compreso i motivi di quanto accaduto e guarda alle prossime prove del minitour. Così l’azzurro al sito federale: “Oggi abbiamo visto il ...

VIDEO Sci di fondo - Klaebo e Falla vincono le sprint di Ruka. Italiani eliminati ai quarti di finale - out Pellegrino : A Ruka (Finlandia) si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci di fondo, oggi si sono disputate le sprint a tecnica classica. Non ci sono state gioie per l’Italia, l’attesissimo Federico Pellegrino è stato eliminato ai quarti di finale proprio come Francesco De Fabiani e anche Greta Laurent e Lucia Scardoni si sono spente dopo delle splendide qualifiche. A vincere sono stati gli annunciati norvegesi Johannes Klaebo e Maiken ...

Sci di fondo - Sprint femminile Ruka 2019 : Maiken Caspersen Falla festeggia la ventesima vittoria. Scardoni e Laurent fuori nei quarti : Maiken Caspersen Falla è la vincitrice della gara Sprint d’esordio al femminile della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. La norvegese fa sua, con una buona dose di agio, la tappa a tecnica classica di Ruka dominando la finale davanti alla svedese Jonna Sundling e all’americana Sadie Maubet Bjornsen, rispettivamente staccate di 2″33 e di 2″77, con quest’ultima in grado di beffare al fotofinish l’altra ...