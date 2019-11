Sci alpino | Slalom femminile Killington 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Brignone in testa nella seconda manche! Marta Bassino difende il primo posto della prima manche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43: Rebensburg ha 11 centesimi di vantaggio all’intermedio, ora il muro 19.41: TIRA UNA RIGA FEDERICA Brignone NEL FINALE!!!! E’ prima CON 84 centesimi di vantaggio e fa segnare il primo tempo di manche!!! 19.41: Brignone all’intermedio ha 1 centesimo di vantaggio 19.40: E’ prima la svizzera Wendy Holdener che disputa una buona manche, pur perdendo tanto nel finale e va in ...

Cortina2020 – Aperto il ticketing online per le finali di Coppa del Mondo di Sci alpino : Tante opportunità per vivere al meglio l’esperienza dello sci mondiale, in attesa dell’appuntamento iridato del 2021. Uno sconto speciale per chi acquista online i biglietti delle gare del circuito maschile in Gardena, Alta Badia e Madonna di Campiglio Da domani, domenica 1 dicembre, sarà possibile acquistare online i biglietti per assistere alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino, in programma a Cortina d’Ampezzo dal 18 al 22 marzo ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Bassino al comando dopo la prima manche del gigante di Killington : Bassino leader a metà del gigante di Killington. Settima Brignone. Dalle retrovie bella qualifica per Goggia e Pirovano. Seconda manche alle 19 Marta Bassino sfodera una manche di altissimo livello e si prende il primo posto parziale in 49″05, in una gara la cui partenza è stata abbassata di sei porte a causa di un forte vento in quota. Bassino scende e fissa il best time che nessuna più riesce a battere. Si avvicinano Petra Vlhova, ...

Sci alpino – Stasera la prima discesa della stagione di Coppa del Mondo : Paris col pettorale n°7 : DH maschile di Lake Louise alle ore 20.15 italiane, Paris parte con il 7 Alle ore 20.15 italiane (diretta tv Raisport ed Eurosport) parte la prima dicesca maschile della stagione di Coppa del Mondo. Al via 65 concorrenti, cinque di questi sono italiani: Peter Fill con il pettorale numero 4, Dominik Paris con il 7, Emanuele Buzzi con il 26, Mattia Casse con il 30 e Federico Simoni con il 63. Ordine di paretenza DH maschile Lake Louise ...

VIDEO Sci alpino - Marta Bassino in testa dopo la prima manche del gigante di Killington : riviviamo la gara dell’azzurra : Marta Bassino ha letteralmente fatto saltare il banco nella prima manche del gigante di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra si è inventata una magia spettacolare sulle nevi statunitensi e ha sovvertito il pronostico della vigilia riuscendo a mettersi alle spalle le annunciate big Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, la nostra portacolori si presenterà alla seconda manche con 23 centesimi sulla ...

Sci alpino - Marta Bassino illumina nella prima manche a Killington! Prima davanti a Vlhova - settima Brignone : E’ una Marta Bassino semplicemente perfetta nella Prima manche del gigante femminile di Killington. Il forte vento ha portato gli organizzatori ad abbassare la partenza, creando in questo modo una gara sprint, ma non ci sono stati problemi per la piemontese, che è stata eccezionale nella parte alta, infliggendo oltre tre decimi a tutte le avversarie. In seconda posizione ha chiuso Petra Vlhova, che ha chiuso a 23 centesimi ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Marta Bassino meravigliosa - è al comando dopo la prima manche! Dalle 19.00 si lotta per la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29: E’ 20ma la norvegese Tviberg che chiude a 2″19 da Bassino 16.27: La norvegese Haver-Loeseth, reduce da infortunio, conclude la sua prova a 2″38 ed è 23ma 16.25: La canadese Gagnon subisce un ritardo di 2″07 ed è 19ma 16.24: Ellenberger chiude al 17mo posto a 1″87 dalla testa 16.21: La svizzera Gut è sedicesima a 1″61 da Bassino. Non si risolleva ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA. Bassino perfetta : è prima! Shiffrin quarta - Brignone quinta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Tanti errori per Liensberger che è ultima a 2″24 da Bassino 16.00: Sei decimi di ritardo all’intermedio 15.59: L’austriaca Liensberger è al cancelletto di partenza 15.57: Gara fermata per sistemare la pista 15.55: Esce di scena nella parte alta l’austriaca Haaser 15.54: Grande seconda parte di manche della slovacca Vlhova che si inserisce al secondo posto a 24 centesimi da ...

Sci alpino - Coppa Europa Funesdalen 2019 : uno splendido Tommaso Sala vince lo slalom davanti a Braathen e Strasser : Uno splendido Tommaso Sala vince lo slalom di Funesdalen (Svezia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Il nostro portacolori, terzo dopo la prima discesa con il tempo di 45.97, non sbaglia nella complicatissima seconda manche e si issa in cima alla classifica con il tempo complessivo di 1:34.63. Alle sue spalle, per appena 7 centesimi, il norvegese Lucas Braathen, mentre chiude a 9 il vincitore di ieri, il tedesco Linus ...

Sci alpino - Coppa Europa Trysil 2019 : vince ancora Sara Rask - seconda Asja Zenere - quarta Valentina Cillara Rossi : Sara Rask completa la doppietta e vince anche il secondo gigante di Trysil (Norvegia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Un avvio di stagione da incorniciare per la scandinava che ha completato il suo impegno con il tempo di 1:57.83 (con la migliore prestazione nella prima discesa, 57.53 e 1:00.30 nella seconda). Rask, quindi, ha chiuso al primo posto beffando per appena 10 centesimi la nostra Asja Zenere, che migliora la ...

Valanga nella famosa località Sciistica : persone travolte. Soccorso alpino sul posto : Paura sul Monte Bianco, dove una Valanga ha travolto diversi sciatori sotto Punta Helbronner, stazione d’arrivo della funivia Skyway di Courmayeur. Come riporta il quotidiano ‘’La Repubblica’’, si è ancora saputo se sotto la neve sono rimaste delle vittime, ma sarebbero due, secondo alcuni testimoni, le persone coinvolte. La quota è di circa tremila metri. Da Punta Helbronner partono alcuni degli itinerari fuori pista più appetiti dagli ...

Sci alpino oggi in tv - orari delle gare di Killington e Lake Louise. Su che canale vederle : programma e startlist : La Coppa del Mondo di sci alpino sbarca in Nord America. Appuntamento a Killington per le donne, che aprono il weekend dedicato alle prove tecniche con un gigante; mentre in campo maschile inizia la stagione della velocità e a Lake Louise toccherà agli uomini-jet della discesa libera. Di seguito il programma completo delle gare di Killington e Lake Louise, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su ...