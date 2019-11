Sci alpino | Marta Bassino illumina nella prima manche a Killington! Prima davanti a

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Marta Bassino meravigliosa - è al comando dopo la prima manche! Dalle 19.00 si lotta per la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29: E’ 20ma la norvegese Tviberg che chiude a 2″19 da Bassino 16.27: La norvegese Haver-Loeseth, reduce da infortunio, conclude la sua prova a 2″38 ed è 23ma 16.25: La canadese Gagnon subisce un ritardo di 2″07 ed è 19ma 16.24: Ellenberger chiude al 17mo posto a 1″87 dalla testa 16.21: La svizzera Gut è sedicesima a 1″61 da Bassino. Non si risolleva ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA. Bassino perfetta : è prima! Shiffrin quarta - Brignone quinta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Tanti errori per Liensberger che è ultima a 2″24 da Bassino 16.00: Sei decimi di ritardo all’intermedio 15.59: L’austriaca Liensberger è al cancelletto di partenza 15.57: Gara fermata per sistemare la pista 15.55: Esce di scena nella parte alta l’austriaca Haaser 15.54: Grande seconda parte di manche della slovacca Vlhova che si inserisce al secondo posto a 24 centesimi da ...

Sci alpino - Coppa Europa Funesdalen 2019 : uno splendido Tommaso Sala vince lo slalom davanti a Braathen e Strasser : Uno splendido Tommaso Sala vince lo slalom di Funesdalen (Svezia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Il nostro portacolori, terzo dopo la prima discesa con il tempo di 45.97, non sbaglia nella complicatissima seconda manche e si issa in cima alla classifica con il tempo complessivo di 1:34.63. Alle sue spalle, per appena 7 centesimi, il norvegese Lucas Braathen, mentre chiude a 9 il vincitore di ieri, il tedesco Linus ...

Sci alpino - Coppa Europa Trysil 2019 : vince ancora Sara Rask - seconda Asja Zenere - quarta Valentina Cillara Rossi : Sara Rask completa la doppietta e vince anche il secondo gigante di Trysil (Norvegia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019-2020. Un avvio di stagione da incorniciare per la scandinava che ha completato il suo impegno con il tempo di 1:57.83 (con la migliore prestazione nella prima discesa, 57.53 e 1:00.30 nella seconda). Rask, quindi, ha chiuso al primo posto beffando per appena 10 centesimi la nostra Asja Zenere, che migliora la ...

Valanga nella famosa località Sciistica : persone travolte. Soccorso alpino sul posto : Paura sul Monte Bianco, dove una Valanga ha travolto diversi sciatori sotto Punta Helbronner, stazione d’arrivo della funivia Skyway di Courmayeur. Come riporta il quotidiano ‘’La Repubblica’’, si è ancora saputo se sotto la neve sono rimaste delle vittime, ma sarebbero due, secondo alcuni testimoni, le persone coinvolte. La quota è di circa tremila metri. Da Punta Helbronner partono alcuni degli itinerari fuori pista più appetiti dagli ...

Sci alpino oggi in tv - orari delle gare di Killington e Lake Louise. Su che canale vederle : programma e startlist : La Coppa del Mondo di sci alpino sbarca in Nord America. Appuntamento a Killington per le donne, che aprono il weekend dedicato alle prove tecniche con un gigante; mentre in campo maschile inizia la stagione della velocità e a Lake Louise toccherà agli uomini-jet della discesa libera. Di seguito il programma completo delle gare di Killington e Lake Louise, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su ...

Sci alpino - Peter Fill : “Non sono ancora al top - ma va certamente meglio dell’anno scorso” : Torna in gara a Lake Louise, dopo un anno, Peter Fill. A 37 anni, il trentasettenne di Castelrotto si rimette in gioco dopo che i problemi alla schiena gli hanno impedito di gareggiare per quasi tutta la passata stagione. L’azzurro, che proprio negli States conquistò il primo successo in Coppa del Mondo, spiega alla Gazzetta dello Sport (a firma Marisa Poli): “Non sono nemmeno ora al 100%, i problemi alla schiena e a una gamba ci ...

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris scalda il motore - torna Peter Fill : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Lake Louise, Canada, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Dopo l’esordio di Soelden, con il classico gigante di apertura, e lo slalom di Levi, il Circo Bianco al maschile è pronto ad affrontare la sua prima prova veloce. Gli uomini-Jet, infatti, saranno impegnati ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Federica Brignone sogna il podio - Shiffrin favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le parole di Federica Brignone – Programma e tv Killington – I precedenti delle azzurre a Killington Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Killington, Vermont (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista posizionata nella costa orientale degli States vedremo all’opera le atlete nella terza prova stagionale, la ...

Sci alpino - startlist e pettorali di partenza Gigante femminile Killington 2019 : programma - orari e tv : Alle 15.45 italiane di oggi inizia la prima manche del secondo Gigante stagionale di Coppa del Mondo femminile sulla pista Superstar di Killington, Vermont, la seconda manche è in calendario alle 19.00. Tra le grandi favorite la statunitense Mikaela Shiffrin, la tedesca Viktoria Rebensburg, la francese Tessa Worley, la slovacca Petra Vlhova e l’azzurra Federica Brignone, vincitrice l’anno scorso, che sarà una delle otto portacolori ...

Sci alpino - startlist e pettorali di partenza Discesa Lake Louise 2019 : programma - orari e tv : Alle 20.15 ora italiana di stasera comincia la prima gara della velocità stagionale di Coppa del Mondo maschile, la Discesa di Lake Louise. Favoriti lo svizzero Beat Feuz, vincitore delle ultime due coppe di specialità, gli austriaci Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer e Max Franz, il tedesco Thomas Dressen, i francesi Johan Clarey e Adrien Theaux, lo statunitense Travis Ganong. Attenzione allo svizzero Carlo Janka, che è stato il più veloce in ...

Sci alpino – Janka davanti a tutti nella seconda prova di Lake Louise - Paris sesto : Ancora Janka nella seconda prova a Lake Louise. Paris si avvicina, sesto. Super Odermatt, quarto con il 70 Carlo Janka si trova a proprio agio sulla neve ghiacciata di Lake Louise e vince anche la seconda prova cronometrata con il tempo di 1’47″64, precedendo l’americano Travis Ganong per 58 centesimi e l’austriaco, campione olimpico, Matthias Mayer, per 64 centesimi. La novità, però, è che i grossi calibri della ...