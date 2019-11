Sci alpino | Coppa del Mondo | decima doppietta per l’Italia! Bassino-Brignone nella

LIVE Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris è secondo! Beffato da Dressen per due centesimi. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.47: Ganong all’intermedio ha 59 centesimi di ritardo 20.46: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Finale straordinario del tedesco Dressen che chiude con 2 centesimi di vantaggio su Paris. Peccato 20.45: 7 centesimi di ritardo per il tedesco Dressen all’intermedio 20.43: Molto competitivo l’austriaco Franz nella prima parte della pista ma un errore poco dopo il terzo intermedio mette fuori ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : quanti soldi hanno guadagnato Marta Bassino e Federica Brignone con la doppietta a Killington? : Epocale doppietta dell’Italia nel gigante femminile di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino che è andata in scena nella serata nostrana. Marta Bassino e Federica Brignone si sono rese protagoniste di una sontuosa magia sulle nevi statunitensi e hanno monopolizzato i primi due gradini del podio, un micidiale uno-due in un sabato già memorabile per gli sport invernali dopo il trionfo della staffetta mista ...

Sci alpino - Discesa Lake Louise 2019 in DIRETTA : Dominik Paris è in testa!!! La coppia svizzera Feuz-Janka è dietro 20.33: L'austriaco Reichelt non riesce a tenere il ritmo dei primi della classe: è settimo a 1″92 20.31: Reichelt all'intermedio ha 56 centesimi di ritardo 20.30: E' PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Recupera tantissimo nel finale e chiude in testa con 24 centesimi di vantaggio sulla coppia elvetica!!! 20.29: Al quarto intermedio Paris ha 8 centesimi di ritardo 20.29: Al ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2019-2020 : le graduatorie dopo il gigante di Killington : Mikaela Shiffrin si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020. La statunitense svetta con 240 punti dopo il gigante di Killington e vanta già 112 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener che è tallonata dalle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino dopo la bellissima doppietta sulle nevi americane. Le due azzurre sono seconda e terze nella Classifica di gigante alle ...

Sci alpino - Gigante Killington 2019 in DIRETTA : DOPPIETTA LEGGENDARIA! Marta Bassino festeggia davanti a Federica Brignone - urlo azzurro! 19.57: Grazie per averci seguito e appuntamento a fra poco per la discesa libera maschile e domani per lo slalom femminile. Buona serata 19.56: Le altre azzurre: Goggia 11ma, Marsaglia 24ma, Pirovano 30ma. Cinque italiane a punti 19.55: A seguire Gisin, Worley, Vlhova, Rebensburg, Holdener, Holtmann e Hrovat 19.54: E' prima ...

Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Brignone in testa nella seconda manche! Marta Bassino difende il primo posto della prima manche! 19.43: Rebensburg ha 11 centesimi di vantaggio all'intermedio, ora il muro 19.41: TIRA UNA RIGA FEDERICA Brignone NEL FINALE!!!! E' prima CON 84 centesimi di vantaggio e fa segnare il primo tempo di manche!!! 19.41: Brignone all'intermedio ha 1 centesimo di vantaggio 19.40: E' prima la svizzera Wendy Holdener che disputa una buona manche, pur perdendo tanto nel finale e va in ...

Sci alpino - Slalom femminile Killington 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Si chiude il settimana dedicato alle prove tecniche per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019/2020. Sulla pista Supestar di Killington, le atlete saranno impegnate in uno Slalom dopo l’esordio del gigante di ieri. La padrona di casa Mikaela Shiffrin è pronta a vincere sulla pista americana, per provare subito la fuga in classifica generale, ma dovrà portare particolare attenzione ad una Petra Vlhova con enorme ...

Cortina2020 – Aperto il ticketing online per le finali di Coppa del Mondo di Sci alpino : Tante opportunità per vivere al meglio l’esperienza dello sci mondiale, in attesa dell’appuntamento iridato del 2021. Uno sconto speciale per chi acquista online i biglietti delle gare del circuito maschile in Gardena, Alta Badia e Madonna di Campiglio Da domani, domenica 1 dicembre, sarà possibile acquistare online i biglietti per assistere alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino, in programma a Cortina d’Ampezzo dal 18 al 22 marzo ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Bassino al comando dopo la prima manche del gigante di Killington : Bassino leader a metà del gigante di Killington. Settima Brignone. Dalle retrovie bella qualifica per Goggia e Pirovano. Seconda manche alle 19 Marta Bassino sfodera una manche di altissimo livello e si prende il primo posto parziale in 49″05, in una gara la cui partenza è stata abbassata di sei porte a causa di un forte vento in quota. Bassino scende e fissa il best time che nessuna più riesce a battere. Si avvicinano Petra Vlhova, ...

Sci alpino – Stasera la prima discesa della stagione di Coppa del Mondo : Paris col pettorale n°7 : DH maschile di Lake Louise alle ore 20.15 italiane, Paris parte con il 7 Alle ore 20.15 italiane (diretta tv Raisport ed Eurosport) parte la prima dicesca maschile della stagione di Coppa del Mondo. Al via 65 concorrenti, cinque di questi sono italiani: Peter Fill con il pettorale numero 4, Dominik Paris con il 7, Emanuele Buzzi con il 26, Mattia Casse con il 30 e Federico Simoni con il 63. Ordine di paretenza DH maschile Lake Louise ...

VIDEO Sci alpino - Marta Bassino in testa dopo la prima manche del gigante di Killington : riviviamo la gara dell’azzurra : Marta Bassino ha letteralmente fatto saltare il banco nella prima manche del gigante di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra si è inventata una magia spettacolare sulle nevi statunitensi e ha sovvertito il pronostico della vigilia riuscendo a mettersi alle spalle le annunciate big Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, la nostra portacolori si presenterà alla seconda manche con 23 centesimi sulla ...

Sci alpino - Marta Bassino illumina nella prima manche a Killington! Prima davanti a Vlhova - settima Brignone : E’ una Marta Bassino semplicemente perfetta nella Prima manche del gigante femminile di Killington. Il forte vento ha portato gli organizzatori ad abbassare la partenza, creando in questo modo una gara sprint, ma non ci sono stati problemi per la piemontese, che è stata eccezionale nella parte alta, infliggendo oltre tre decimi a tutte le avversarie. In seconda posizione ha chiuso Petra Vlhova, che ha chiuso a 23 centesimi ...

Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA : Marta Bassino meravigliosa - è al comando dopo la prima manche! Dalle 19.00 si lotta per la vittoria! 16.29: E' 20ma la norvegese Tviberg che chiude a 2″19 da Bassino 16.27: La norvegese Haver-Loeseth, reduce da infortunio, conclude la sua prova a 2″38 ed è 23ma 16.25: La canadese Gagnon subisce un ritardo di 2″07 ed è 19ma 16.24: Ellenberger chiude al 17mo posto a 1″87 dalla testa 16.21: La svizzera Gut è sedicesima a 1″61 da Bassino. Non si risolleva ...

Sci alpino - Gigante femminile Killington 2019 in DIRETTA. Bassino perfetta : è prima! Shiffrin quarta - Brignone quinta 16.00: Tanti errori per Liensberger che è ultima a 2″24 da Bassino 16.00: Sei decimi di ritardo all'intermedio 15.59: L'austriaca Liensberger è al cancelletto di partenza 15.57: Gara fermata per sistemare la pista 15.55: Esce di scena nella parte alta l'austriaca Haaser 15.54: Grande seconda parte di manche della slovacca Vlhova che si inserisce al secondo posto a 24 centesimi da ...