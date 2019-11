SCENARIO Il nuovo isolamento dell' Italia nell' Ue a 3 | senza gli Usa

ilsussidiario

(Di sabato 30 novembre 2019) Macron cerca un ruolo importante per la Francia sullo scacchiere globale. Per questo vuol ridisegnare l'Europa con la Germania

EureosCriss : RT @AntonioSocci1: SAPELLI DESCRIVE LA DRAMMATICA MARGINALITA' DELL'ITALIA MENTRE FRANCIA E GERMANIA DECIDONO PER TUTTI E DECIDONO LE NOSTR… - qvantis : RT @AntonioSocci1: SAPELLI DESCRIVE LA DRAMMATICA MARGINALITA' DELL'ITALIA MENTRE FRANCIA E GERMANIA DECIDONO PER TUTTI E DECIDONO LE NOSTR… - marobe997 : RT @AntonioSocci1: SAPELLI DESCRIVE LA DRAMMATICA MARGINALITA' DELL'ITALIA MENTRE FRANCIA E GERMANIA DECIDONO PER TUTTI E DECIDONO LE NOSTR… -