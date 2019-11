Scambiano telecamera Le Iene per mitra | blitz della polizia sotto casa

ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Fabrizio Tenerelli La troupe televisiva de "Le" ha involontariamente scatenato il panico, stamattina, davantidell'onorevole Flavio Di Muro. Alcuni vicini, infatti, hanno allertato la, dopo aver visto un uomo con un sospettoil braccio A volte l’apparenza inganna. Immaginatevi di affacciarvi alla finestra e di vedere due uomini vestiti di nero, che di primo mattino si spostano in modo piuttosto sospetto. Uno di loro imbraccia qualcosa di colore nero. Non si capisce bene cosa sia, ma da lontano sembra un. A quel punto, sale la tensione, specie se in uno degli appartamenti di quello stabile, abita un deputato assieme alla propria compagna. Che fare allora, se non afferrare un telefono e chiamare la- “Presto, accorrete, c’è un uomo armato di” - per poi scoprire che si trattava di un clamoroso equivoco. ...

marcopriano1 : Le “Iene” attaccano...ma a Ventimiglia hanno vita dura. Non sanno che “Domiamo” i cinghiali fatti conto due iene… - ilariavene : A #Ventimiglia anche #leiene hanno vita grama???? Per la serie: chi la fa, l'aspetti... -