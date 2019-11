Sardine | siamo 10 mila a Napoli e 40 mila a Firenze

Le Sardine arrivano a Firenze - gli organizzatori : "Siamo 40mila - mai così tanti" : È la piazza più numerosa, fino ad ora. Le sardine arrivano a Firenze: “Siamo in 40mila”, dicono gli organizzatori. Piazza della Repubblica è piena di gente che canta Bella Ciao e intona slogan. Fra i cartelli esposti, ‘La Toscana non si Lega’, ’Non ci facciamo inscatolare, e le consuete sardine colorate’.Un uomo è stato allontanato perché aveva con sé una bandiera ...

Mattia Santori leader del movimento delle Sardine a Mezz’ora su Rai tre - “Siamo l’anticorpo di Matteo Salvini” : E’ diventato in pochissimi giorni famosissimo. Dopo che in piazza a Bologna ha radunato 10 mila persone e ha dato vita al tanto chiaccherato movimento delle sardine. Stiamo parlando di Matteo Santori che con tre amici è riuscito a radunare in pochissime ore 10 mila persone e dare vita a un movimento che sta prendendo piede in tutt’Italia. Mattia Santori è stato intervistato nel pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata conduttrice del ...

Mattia Santori - portavoce delle Sardine : "Non siamo un movimento politico - siamo degli anticorpi" : “Il nostro è un ruolo di anticorpi. siamo più un anticorpo che un movimento politico”. Così Mattia Santori, portavoce del movimento delle Sardine in collegamento con Mezz’ora in più in onda su Rai3, spiegando che questo è accaduto come reazione legata al territorio bolognese, dove sono andati in piazza per la prima volta.“Lì ci siamo sentiti invasi da un discorso politico basato ...

Sardine - folla in piazza a Palermo : “Basta odio e bugie - ci siamo svegliati”. E canta ‘Bella ciao’ : Giovani e meno giovani. C’è Luigi, 16 anni.”C’è il pericolo del ritorno di un clima di odio”, dice. C’è anche Daniela, che di anni ne ha 57 anni ed è contenta perché “per la prima volta la Sicilia dimostra di essere al passo del resto d’Italia”. Sono solo due dei volti delle Sardine che si sono date appuntamento nel pomeriggio a piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, per ribadire che “Palermo non ...

Sardine - Mattia Santori e il sondaggio di Piazzapulita : "Siamo il principale nemico di Salvini" : "Chi è il principale nemico di Matteo Salvini?". Il sondaggio di Piazzapulita, nella puntata tutta dedicata (o quasi) alle Sardine, non poteva che essere scontata: le Sardine, appunto. In studio da Corrado Formigli ci sono Mattia Santori, l'organizzatore della prima manifestazione in piazza Maggiore

I leader delle Sardine : “Siamo il principale nemico di Salvini”. Formigli : “Siete di sinistra?”.”Sì. M5s? Innovativi ma populisti” : I tre leader delle Sardine di Bologna, Ferrara e Parma, rispettivamente Mattia Santori, Lorenzo Donnoli e Joy Temiloluwa Olayanju, sono stati ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7. Il giornalista e conduttore ha mostrato loro un sondaggio secondo cui le proteste di piazza di questi giorni sarebbero la massima espressione di opposizione alla politica salviniana. E Santori ha confermato: “Siamo il principale nemico di ...

Luigi Di Maio - sondaggi terrificanti in Emilia Romagna. Le Sardine si mangiano il M5s : "Siamo sotto il 5%" : "Qui sono nati e qui sono finiti. Il Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna non c'è più". Il reportage di Repubblica tra la base grillina nella roccaforte rossa che il prossimo 26 gennaio andrà al voto per le regionali si apre con questa sconfortante presa d'atto do un attivista storico, nonché ex ast

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira - la verità sulle Sardine : "Perché ormai siamo oltre la politica" : Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, dà una sua interpretazione al fenomeno delle "sardine". La direttrice di EuroMedia Research spiega che questo movimento "non ha bandiere politiche ed è un giudizio non bellissimo per la politica. Questo fenomeno sta a significar

Fabio - Sara - Valentina e gli altri : «Ecco perché siamo diventati Sardine» : Le sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardine«Non sono mai andato a una manifestazione, non sono mai stato legato a un partito e non sono il classico bolognese di sinistra. Sono andato a quella delle sardine perché penso che questo sia un periodo particolarmente buio per il paese e la manifestazione mi sembrava pacifica, civile e apartitica». Fabio ha 43 anni, è tornato da uno in Italia dove ha aperto una start up dopo ...

Le "Sardine" registrano il marchio. Mattia Santori : "Siamo nati con un sms" : La folla di Bologna, a Piazza Maggiore. Poi domani sera a Modena, dove servirà una piazza più grande di Piazza Mazzini, probabilmente Piazza Matteotti. Il 30 novembre a Firenze. “Siamo subissati di richieste” dice Mattia Santori, 32 anni, al Corriere della Sera. Parla come portavoce dei quattro ragazzi che hanno lanciato il flash mob delle sardine, un’idea nata “con un sms” che sta diventando qualcosa ...

E.Romagna : ideatore 'Sardine' a Salvini - 'siamo più forti di te - a Modena il bis'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Siete riusciti a 'oscurare' il Paladozza di Salvini solo con un tam tam social e senza spendere un euro. Avete battuto la 'Bestia', come avete fatto? "Perché ormai le persone che vanno sui social sanno distinguere il vero dal falso. Tutti ci accorgiamo dei soldi spesi da Salvini per la

E.Romagna : ideatore 'Sardine' a Salvini - 'siamo più forti di te - a Modena il bis'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Avete sorpreso tutta la politica italiana con quella piazza stracolma... "Io lo dicevo ai giornalisti di Bologna: guardate che la bomba sarà in piazza Maggiore e non al Paladozza di Salvini. E' andata così ed è andata oltre ogni nostra aspettativa. E da due giorni i nostri telefoni non

E.Romagna : ideatore 'Sardine' a Salvini - 'siamo più forti di te - a Modena il bis'/Adnkronos : Roma, 16 nov. (Adnkronos) (di Mara Montanari) - Eh, no. Non è mica finita con i 15mila di piazza Maggiore. Quello è stato solo l'inizio. Il prossimo appuntamento è lunedì a Modena, tappa della campagna di Matteo Salvini. "La questura ha già chiesto di spostare la manifestazione a piazza Matteotti",

