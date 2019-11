Sardine | il 14 12 a Roma | ‘riempiremo piazza San Giovanni’

Accordi&Disaccordi (Nove) - Meloni : “Le Sardine in Emilia Romagna fanno campagna elettorale per Bonaccini” : “Le piazze sono sempre un bel segnale per la democrazia, le sardine sono anche un bel segnale per la sinistra”. La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ospite del talk show ‘Accordi&Disaccordi’ condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45 su Nove, ha commentato un video in cui si vedevano i manifestanti, le cosiddette ‘sardine’, in ...

Sardine e FridaysForFuture - a Roma prime prove di abboccamento : ”Le Sardine? Certo che ci sono, stanno con noi. Le Sardine siamo noi”. Luca Ianniello si ferma un attimo, fa segno a un ragazzo al suo fianco di continuare a dare indicazioni al corteo. Il corteo del “FridaysForFuture” a Roma è arrivato a metà percorso, di cartelli che indicano la presenza di Sardine non se ne vedono e il giovane, tra i responsabili del fronte Romano dei seguaci di Greta Thunberg, non sembra ...

Friday for Future - anche le Sardine in piazza a Roma : Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e Link aderiscono al quarto sciopero globale per il clima. Oggi è prevista la partecipazione ai cortei in centinaia di città e decine di iniziative negli atenei.Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza, spiega: “Torniamo in piazza con Fridays for Future perché vogliamo un altro mondo in cui vivere, libero dalla minaccia del cambiamento climatico. Il ...

**Clima : Friday for Future - ‘Sardine con noi piazza domani a Roma’** : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Le Sardine saranno con noi domani in piazza per il Friday for Future ma solo alla manifestazione di Roma, nelle altre città ci sono state adesioni singole”. Lo dice Luca Sardo di Friday for Future Italia all’Adnkronos. “Solo a Roma sono riusciti a fare una riunione, si sono confrontati e hanno deciso di aderire. Io sono di Torino e qui domani, ad esempio, ci saranno sicuramente adesioni ...

100.000 Sardine a Roma - Questura le dirige verso piazza San Giovanni : Bologna – Le sardine non hanno paura di puntare in alto: a Roma il 14 dicembre hanno fissato l’asticella a 100.000 partecipanti. “Siamo sempre stati ambiziosi, e’ la nostra pecca. A Bologna questo e’ stato utile e speriamo lo sia anche a Roma”, spiega la sardina ‘numero 1′, Mattia Santori, volto pubblico del movimento, parlando questa mattina a Radio Citta’ del Capo. Per la manifestazione ...

Sardine - la data dello "sbarco in politica" : in piazza San Giovanni a Roma - "100mila contro Salvini" : Il grande salto definitivo delle Sardine in politica avverrà alle 15 del 14 dicembre. Appuntamento in piazza San Giovanni a Roma, luogo-simbolo per tutte le grandi manifestazioni partitiche, dal Pd al Movimento 5 Stelle fino all'ultimo comizio di Matteo Salvini che ha riunito il centrodestra a trazi

Le Sardine si prendono Parma : 10mila in piazza. A Roma il raduno nazionale il 14 dicembre : Un successo questa sera il presidio delle sardine a Parma: 10mila manifestanti hanno riempito pacificamente Piazza Duomo. A Roma il raduno nazionale il prossimo 14 dicembre, in piazza San Giovanni: "Abbiamo voluto organizzare questo raduno in un luogo simbolo - spiegano gli organizzatori - una piazza che negli ultimi tempi è stata usata come palco per diffondere messaggi che non sono degni di una società civile".Continua a leggere

Roma - le Sardine il 14 dicembre alla prova di piazza San Giovanni : Sarà piazza San Giovanni a Roma quella che il movimento delle Sardine tenterà di riempire il 14 dicembre al grido di ‘Roma non si lega’ contro odio e populismo e con l’obiettivo di ‘stipare’ 100 mila persone. Ad annunciarlo, gli organizzatori sui social. L’appuntamento è alle 15 nella stessa piazza, protagonista a ottobre scorso della manifestazione del centrodestra contro il ...

Rimini - 7mila Sardine rispondono alla piazza di Salvini : sfida sulle note di “Romagna mia”. Il videoracconto : “Qui in Romagna si vive benissimo, c’è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente”. I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia “liberare la loro regione”. E si chiedono: “Ma da cosa?”. Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura ...

Sardine a Rimini - oltre 7mila persone in piazza Cavour : la folla intona ‘Romagna mia’ : È una piazza stracolma di Sardine quella di Rimini. I manifestanti, circa 7mila secondo le stime, hanno occupato non solo la Vecchia Pescheria, come era da programma del flashmob, ma anche la vicina piazza Cavour. Tra i riminesi c’è chi ricorda una piazza così piena solo per i funerali di Federico Fellini. I manifestanti – famiglie, ragazzi, anziani – hanno cantato ‘Bella ciao’ e ‘Romagna mia’ e fatto ...

Sardine - Piazza piena a Reggio Emilia. Obiettivo 100mila a Roma il 14 dicembre : Dopo Bologna e Modena, il flash mob anti Lega delle ‘Sardine’ ha riempito anche Piazza Prampolini a Reggio Emilia. Oltre 6mila i presenti (secondo quanto trapela dalla Questura, ma c’è chi azzarda pure 8mila) stretti con gli ombrelli colorati sotto la pioggia nonostante, a differenza degli altri due capoluoghi emiliani, il leader del Carroccio Matteo Salvini non fosse in città perché qui ha già fatto ...

Sondaggi Emilia Romagna - effetto Sardine più Rousseau : guaio per Bonaccini - disastro per Di Maio : effetto sardine più Rousseau. La decisione dei 5 Stelle di presentarsi da soli alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna sembra danneggiare il candidato del centro-sinistra Stefano Bonaccini ma non in modo tale da escluderlo dalla gara, scrive Il Messaggero in edicola venerdì 22 novembre. Queste l