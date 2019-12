Sardine a Firenze | la piazza è da record | “Siamo in 40mila”

Le Sardine riempiono Firenze : “Qui valori di pace e tolleranza. Siamo qui per non sentirci soli” : Piazza della Repubblica piena fino a Piazza Duomo, le Sardine riempiono il cuore di Firenze con manifesti colorati e musica. Tutto a tema sardina, copricapi, disegni, cappelli e cartelloni, alcuni rimandano alla Costituzione e a Dante Alighieri. All’inizio della manifestazione, alle 18.30 la piazza era già piena di persone prima dell’intervento di Mattia Santori e degli altri organizzatori della manifestazione. Secondo ...

Sardine - siamo 10 mila a Napoli e 40 mila a Firenze : A Napoli le 'Sardine' si contano: siamo 10 mila. Cantano Bella Ciao e Napul'e' di Pino Daniele, 'citano' Eduardo e la sua pernacchia, amplificandola in migliaia di pernacchie in Piazza Dante. A Firenze per gli organizzatori le Sardine sono invece in 40 mila. "Ci avete battatuto di brutto", fa chapeau Mattia Santori, uno dei quattro ideatori della prima reunion a Bologna. Centinaia di Sardine anche Cosenza, in piazza Santa Teresa. E a Pesaro, in ...

Sardine - da Verona a Firenze fino a Ferrara e Milano : fino a domenica chiamate a raccolta in 21 città. “Il tempo di stare a guardare è finito” : “Carissime Sardine, l’onda che abbiamo generato è nella sua fase più potente. A partire da oggi e per tutto il weekend scenderanno in piazza 21 città. Con una sardina in mano e il sorriso sulle labbra”. Così le Sardine sulla loro pagina Facebook hanno annunciato in quali città, dal Nord al Sud Italia, saranno presenti in questo weekend: “Da Taranto a Firenze, dall’Isola della Maddalena alle roccaforti leghiste del Nord, da ...

Firenze - Napoli - Milano - Taranto : nel week end le Sardine prendono il largo : Firenze, Milano, Taranto, Napoli e per finire Roma, giusto per citare alcune tappe a dimostrazione che ormai le Sardine hanno preso il largo. Già questo week end sono in programma manifestazioni che, per il movimento nato un paio di settimane fa, possono diventare passaggi importanti per muovere opinione pubblica sui territori. La città pugliese è per gli organizzatori particolarmente importante. Mattia Santori, ideatore di ...

Ecco le nuove Sardine anti Lega : a Firenze l'ex millennial di Renzi : Giuseppe De Lorenzo Proposti eventi in molte città. Da Roma a Milano, fino in Puglia. Ecco chi sono i nuovi "leader" che hanno lanciato le iniziative In principio fu Bologna. Poi Modena. Si farà a Reggio Emilia e a Rimini. Le sardine dovevano essere la risposta alla discesa di Matteo Salvini in Emilia Romagna, ma andranno oltre. Dove vogliano arrivare, per ora, non lo sa nemmeno il loro leader Mattia Santori. "Stiamo studiando ...

Sardine - Bernard Dika è il leader di Firenze : cosa spunta dal suo passato. La barzelletta dei "senza partito" : Dopo Bologna, le Sardine scenderanno in piazza anche a Firenze. L'appuntamento per protestare pacificamente - così promettono - contro Matteo Salvini è il 30 novembre. L'iniziativa ribelle è stata promossa da Bernard Dika, rappresentante dei "millennials" nella segreteria Pd di Matteo Renzi: "Senza

Le «Sardine» pronte a scendere in piazza anche a Firenze - Milano e in Puglia Chi sono gli anti-Salvini : Dopo il successo di Bologna e Modena, sui social appelli per scendere in piazza contro il leader leghista. Che replica: «Ci vado anche io in piazza con loro» domenica a Rimini

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze e Milano. A Roma è "scontro" di date : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...