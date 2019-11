Rugby | verso il Sei Nazioni 2020 | tutte le possibili novità nelle convocazioni dell’Italia

Rugby – O’Shea verso l’addio alla Nazionale italiana : richiesta la risoluzione anticipata del rapporto : Conor O’Shea rimette l’incarico di Ct al Consiglio Federale Il Presidente della Federazione italiana Rugby Alfredo Gavazzi ha informato oggi il Consiglio Federale, riunito a L’Aquila, della richiesta avanzata da Conor O’Shea di rimettere con effetto immediato il proprio incarico di Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Maggiore Maschile. La naturale scadenza dell’accordo era prevista il 30 maggio ...

LIVE Italia-Giappone Rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : esame importante per le azzurre verso il Sei Nazioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, Test Match per la Nazionale femminile di rugby. A L’Aquila tornano in campo le azzurre in un Test sulla carta non impossibile, attualmente seste nel ranking mondiale, mentre le nipponiche sono solo sedicesime. L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio in vista della prossima stagione che ...

Rugby - verso le elezioni federali. I candidati ed i possibili scenari : Gavazzi punta al tris - ma attenzione alla sorpresa : Con l’anno olimpico che si avvicina, si avvicinano anche le elezioni all’interno delle varie Federazioni sportive. Nei mesi successivi ai Giochi di Tokyo 2020, dunque, verrà programmata l’elezione anche per eleggere il presidente della Federazione Italiana Rugby. Dopo due mandati è quasi certa la ricandidatura di Alfredo Gavazzi, mentre al momento solo un candidato ha annunciato la sua discesa in campo. Ma attenzione, perché ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Danilo Fischetti verso gli All Blacks : “ero sul divano quando è arrivata la chiamata” : Dall’MVP nel Top12 alla Coppa del Mondo di Rugby 2019: il percorso di Danilo Fischetti verso gli All Blacks Giornata di riposo per la Nazionale Italiana Rugby che ha approfittato della giornata libera da impegni sportivi per visitare la citta di Nagoya e recuperare energie in vista del quarto incontro del Girone B alla Rugby World Cup 2019 in calendario sabato 12 ottobre alle 13.45 locali (6.45 italiane) contro gli All Blacks ...

Rugby - Mondiali 2019 : l’Italia verso la sfida impossibile alla Nuova Zelanda. Conferme - novità e ballottaggi : La fase a gironi della Rugby World Cup 2019 dell’Italia si concluderà sabato mattina all’alba a Toyota, quando gli azzurri affronteranno la terribile armata degli All Blacks. sfida sulla carta impossibile e qualificazione ai quarti di finale che appare una semplice utopia, soprattutto dopo il netto ko subito venerdì scorso con il Sudafrica. Un ko che ha lasciato molte scorie sugli azzurri e che obbligherà Conor O’Shea a scelte ...