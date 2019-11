Rugby | Pro14 2018-2019 | Dragons-Zebre 12-39 Prima vittoria della franchigia di Parma

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Lecentrano finalmente il primo successo nel: lafederale con sede acentra ain casa dei, battuti a domicilio, a Newport, per 12-39. Per lec’è anche il punto di bonus offensivo, che consente agli italiani di salire a quota 7, mentre i gallesi restano fermi a 9. Nel primo tempo subito avanti le, grazie alla meta di Elliott, che al 7′ porta in vantaggio gli ospiti, Canna dalla piazzola fissa subito lo 0-7. Pareggio deicon la meta di Keddie al 17′, trasformata da Robson per il 7-7. Ad andare in vantaggio al riposo però è ancora laospite per effetto dei due piazzati messi a segno da Canna, a 27′ ed al 34′, così lea 40′ sono avanti per 13-7. Nella ripresa arriva subito, al 43′, la meta di Padovani, trasformata da Canna, seguita al 50′ dalla marcatura di Boni ...

