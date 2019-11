Rugby | Pro 14 | Benetton Treviso-Cardiff Blues 28-31 | ancora un ko a tempo scaduto

Rugby - Pro 14 - le Zebre sull’ingresso del Petrarca : “Se vuole venire a Parma - ben volentieri. Possiamo incontrarci” : Nel 2021-2022 il Petrarca Padova potrebbe entrare a far parte del Pro 14 di Rugby, ma in questo caso a farne le spese potrebbero essere le Zebre, franchigia federale, che potrebbero essere costrette a salutare l’ex torneo celtico per far spazio al sodalizio patavino. Andrea Delledonne, amministratore delle Zebre ha parlato della vicenda a “Il Gazzettino“: “L’ipotesi che le Zebre possano andare via da Parma crea allarme ...

Il sudafricano Franco Smith allenerà l’Italia di Rugby fino al prossimo Sei Nazioni : La Federazione Italiana rugby ha confermato che il sudafricano Franco Smith è il nuovo allenatore ad interim della nazionale maschile. Smith ha 47 anni, è originario di Lichtenburg e ha appena smesso di allenare la squadra sudafricana dei Central Cheetahs di Bloemfontein

Inghilterra-Italia - Test Match Rugby femminile 2019 : azzurre alla prova più difficile : L’appuntamento è per domani pomeriggio alle 16, con diretta streaming sulla pagina Facebook della Fir, a Bedford, quando l’Italrugby femminile affronterà la forte Inghilterra. Le azzurre tornano in campo a una settimana dal difficile pareggio ottenuto a L’Aquila contro il Giappone e contro le britannico l’impegno sarà ancora più proibitivo. Un nuovo Test d’avvicinamento al Sei Nazioni e al torneo di qualificazione ...

eSports : i giocatori professionisti affrontano livelli di stress simili a quelli delle stelle del Rugby e del calcio : Secondo un nuovo studio dell'Università di Chichester, i livelli di stress affrontati dai giocatori eSports di alto livello sono uguali a quelli vissuti da atleti professionisti. Lo studio, intitolato Identification stressors and Coping Strategies of Elite eSports Competitors, sarà pubblicato sull'International Journal of Gaming and Computer-Simiated Media.In questo rapporto vengono evidenziati 51 livelli di stress simili a quelli affrontati dai ...

Inghilterra-Italia - Test Match Rugby femminile 2019 : data - programma - orario e tv : Dopo il pareggio di sabato a L’Aquila contro il Giappone, la Nazionale Italiana femminile di rugby chiuderà i Test Match autunnali sabato prossimo a Bedford, in Inghilterra. L’incontro è in programma al Galdington Road di Bedford, il 23 novembre con kick off ore 15.00, le 16.00 italiane. Per le azzurre di Andrea Di Giandomenico le sfide con Giappone e Inghilterra sono fondamentali nella preparazione per il prossimo Sei Nazioni, in ...

Rugby - Pro 14 : il Petrarca Padova potrebbe sostituire le fallimentari Zebre : potrebbe chiudersi a fine stagione la tormentata avventura delle Zebre nella Guinness Pro 14. Secondo le indiscrezioni dell’ultimo mese, infatti, a candidarsi per un posto nel torneo celtico di Rugby ci sarebbe il Petrarca Padova e sabato, nel consiglio federale, il governo della palla ovale italiana potrebbe prendere una storica decisione. A scriverlo, stamani, è la Gazzetta dello Sport, che riporta come Alfredo Gavazzi e i consiglieri ...

Rugby femminile - Italia-Giappone : data - programma - orario e tv : L’attesa sta per concludersi: sabato 16 novembre, alle ore 14.30, si disputerà il Test Match di Rugby femminile tra Italia e Giappone, che si giocherà allo Stadio Tommaso Fattori de L’Aquila, in Abruzzo. Si tratta del primo dei due incontri in programma per le azzurre, che giocheranno poi il 23 novembre in Inghilterra. Il Test Match autunnale di Rugby femminile tra Italia e Giappone sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su ...

Rugby - Pro 14 : Scarlets-Benetton Treviso 20-17 - la difesa veneta non basta. Ko in extremis : A Llanelli la Benetton Treviso cedono contro i gallesi Scarlets per 20-17. Un buonissimo primo tempo, sporcato da un paio di ingenuità che costano dieci punti, poi una ripresa in totale sofferenza, con gli Scarlets fissi nella metà campo biancoverde. E la Benetton non può portare a casa il match a Llanelli, dimostrando grande forza difensiva, con in extremis il piazzato dei padroni di casa che condanna i veneti. Aggressivi fin dai primi minuti i ...

Rugby - Pro 14 2019-2020 : sesta sconfitta consecutiva per le Zebre - i Warriors vincono 31-7 : Sei sconfitte in sei partite, davvero un inizio di stagione deludente e al quale non si riescono a trovare soluzioni. Le Zebre non si sbloccano neanche davanti al pubblico di casa: nella sesta giornata del Pro 14 2019-2020 di Rugby vengono sconfitti per 31-7 dai Glasgow Warriors. La pratica è chiusa già nella prima metà di gara: George Horne è protagonista con due mete al 14′ e al 22′, la terza porta la firma di Adam Hastings per il ...

Rugby - Pro 14 : Zebre - con i Glasgow Warriors sarà un’altra sfida difficile : Tornano in campo domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16 e diretta su DAZN, le Zebre di Parma e avversari di giornata sono gli scozzesi Glasgow Warriors. I bianconeri di Michael Bradley sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale, ma anche i Warriors non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione, pagando tantissimo le assenze dei nazionali coinvolti nella Rugby World Cup. Con due vittorie e tre sconfitte ...

Rugby - Pro 14 : Benetton Treviso - con gli Scarlets la prova del nove : Sesta giornata del Guinness Pro 14 in programma questo fine settimana e sabato sera, con diretta alle 20.35 su Dazn, la Benetton Treviso sarà impegnata a Llanelli contro gli Scarlets. Una sfida molto importante per Alberto Sgarbi e compagni, che dopo un avvio di stagione durissimo arrivano all’appuntamento con due successi consecutivi contro Southern Kings ed Edimburgo. Due successi fondamentali, ma che hanno lasciato ancora molti dubbi ...

Rugby - Pro 14 : Benetton Treviso-Edimburgo 18-16 - i biancoverdi soffrono ma respingono gli scozzesi : Seconda vittoria per la Benetton nella Guinness Pro 14: i veneti si impongono 18-16 contro l’Edimburgo in una sfida durissima fino alla fine. Grande equilibrio sotto la pioggia di Treviso, con la Benetton e l’Edimburgo che si equivalgono per 80 minuti. Un paio di imprecisioni, e anche la sfortuna, permettono agli ospiti di marcare punti nel primo tempo, mentre Treviso manca più volte la chance per scappare via. Ma, alla fine, sono ...

Rugby - Pro 14 : Ulster-Zebre 22-7 - i bianconeri lottano un’ora - ma poi cedono : Crescono le Zebre, confermano quanto di buono visto una settimana fa con il Leinster e sotto il diluvio di Belfast giocano alla pari con l’Ulster. Ma nella ripresa alzano il ritmo i nordirlandesi, soffrono troppo i bianconeri e devono cedere alla distanza, con anche i gialli a Nagle e Licata a pesare tanto. Subito problemi per le Zebre, prima ancora del fischio d’inizio, con Marcello Violi che ha un problema fisico e deve dare ...

Inghilterra-Sudafrica Rugby - Finale Coppa del Mondo 2019 : programma - orario - tv e streaming : Tutto pronto per l’appuntamento più atteso dell’anno. Si assegna il titolo mondiale: va in scena domani la Finale della Coppa del Mondo 2019 di rugby, in terra giapponese. A sfidarsi alle 10.00 (ore italiane) saranno Inghilterra e Sudafrica: hanno battuto rispettivamente Nuova Zelanda e Galles nel penultimo appuntamento, centrando l’accesso alla finalissima. Andiamo a scoprire il programma dell’ultima sfida. World rugby e ...