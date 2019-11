Ronaldo Juventus | Valverde stuzzica Sarri | la dichiarazione

Juventus – La sfida contro il Sassuolo ed il recupero di Cristiano Ronaldo - Sarri spiega : “ecco in cosa deve crescere” : Sarri concentrato e con le idee chiare alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: le parole dell’allenatore della Juventus E’ iniziata la 14ª giornata di Serie A di calcio. Reduce dalla vittoria in Champions League, la Juventus si prepara a sfida domani il Sassuolo. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico bianconero ha raccontato alla stampa, in conferenza, le condizioni con le quali il team si avvicina a questo ...

Juventus - Sarri : “De Zerbi diventerà un big. Ansia Ronaldo? Può fargli bene” - poi indicazione sulla formazione : “Contro il Sassuolo è una partita pericolosissima, veniamo da una partita difficilissima in cui abbiamo speso tanto. Non a caso dopo le ultime due gare di Champions abbiamo sempre sofferto”. Sono le parole dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri alla vigilia della partita contro il Sassuolo. “Hanno un allenatore giovane e forte, ma lo dico da tempo. Ha grandi idee e diventerà un grande. formazione? Domani ...

Juventus Sassuolo probabili formazioni : c’è la decisione su Ronaldo. Dybala dal 1' : Juventus Sassuolo probabili formazioni- Pochi giorni al calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus-Sassuolo, match valido per la 14^ giornata di Serie A. Pochi dubbi per Sarri: confermato il 4-3-1-2, ma attenzione alle possibilità novità dal 1′. In porta potrebbe trovar spazio Buffon, il quale potrebbe concedere un turno di riposo a Szczesny, ballottaggio serrato. In difesa Cuadrado sarà confermato sulla destra, mentre a ...

Juventus - Cristiano Ronaldo fuori anche contro il Sassuolo? : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo grande duello per lo scudetto con Juventus e Inter in corsa. Le due squadre stanno attraversando un momento positivo anche in Champions League e sono reduci da due vittorie, i bianconeri sono già qualificati, ancora incerto invece il passaggio del turno per i nerazzurri. Ma adesso è il ...

Juventus - Bonucci : “Con Ronaldo tutto chiarito. In Champions eviterei il Tottenham di Mourinho” : “Con Ronaldo abbiamo parlato, l’importante è che quando a qualcuno manca la condizione fisica ci sia qualcun altro e abbiamo dei giocatori che hanno dimostrato di essere al top. Ronaldo fa parte di un gruppo dove bisogna essere competitivi fino alla fine perché così si alza il livello dell’allenamento e della prestazione in partita. Da marzo in poi bisognerà essere al top”. Leonardo Bonucci, a margine della ...

Juventus – Bonucci chiude il ‘caso Ronaldo’ : “abbiamo parlato e…” : Leonardo Bonucci ed il caso Cristiano Ronaldo: le parole del capitano della Juventus Sembra che in casa Juventus tutto sia tornato alla normalità tra Cristiano Ronaldo ed il resto del team. E’ capitano Bonucci a fa chiarezza: “tutto chiarito con Ronaldo, abbiamo parlato. L’importante è che quando qualcuno non è al top della forma fisica ce ne sia un altro pronto. Abbiamo più di un giocatore che sta dimostrando di essere ...

Ronaldo Juventus : la verità di Pjanic. Il bosniaco zittisce tutti : Ronaldo Juventus SARRI PJANIC – Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, si è espresso anche sul rapporto e sull’ipotetica tensione tra Sarri e Cristiano Ronaldo. Il regista bianconero, oltre a parlare della Champions, si è soffermato sull’atteggiamento della superstar lusitana senza però evidenziare l’arrabbiatura nei confronti del tecnico toscano. Ronaldo Juventus: tensione con Sarri? La risposta di Pjanic Miralem ...

Verso Juventus Sassuolo : sorprendente decisione di Sarri su Ronaldo! : Juventus Sassuolo- Archiviata la vittoria contro l’Atletico Madrid e il conseguente primato nel girone, la Juventus si prepara a difendere il primato anche in campionato. Domenica alle 12:30 i bianconeri ospiteranno il Sassuolo per il match valido per la 14^ giornata di Serie A. Come riporta l’odierna edizione di “Tuttosport“, Maurizio Sarri potrebbe valutare la possibilità di escludere dalla formazione titolare Cristiano ...

Calciomercato Juventus - Paratici allo scoperto su Rakitic - de Ligt e Cristiano Ronaldo : “Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, CFO della Juventus, che parla del club bianconero e delle voci su un possibile interesse per il calciatore del Barcellona. Ai microfoni di ESPN dopo la gara con l’Atletico Madrid, il dirigente bianconero ha parlato positivamente di ...

Juventus - nuovo attacco di Capello a Ronaldo : 'Ha perso velocità - non salta l'uomo' : La Juventus ha battuto uno a zero l'Atletico Madrid, grazie ad una punizione spettacolare di Paulo Dybala da posizione difficilissima. Cristiano Ronaldo, certamente uno dei giocatori della Juventus più chiacchierati in questo momento, non ha offerto una prestazione degna dei suoi standard. Il campione lusitano non è ancora al 100% della forma fisica, dato che non ha recuperato dall'infortunio al ginocchio che ne sta condizionando pesantemente il ...

Juventus - Sarri : “Ecco perché ho lasciato in campo Ronaldo. Higuain e Dybala via per esigenze bilancio” : Maurizio Sarri ha vinto ancora, con la sua Juve. Deve ringraziare Dybala, con cui ha ottenuto il primo posto. Al termine del match, ai microfoni di Mediaset, ha parlato di lui, Higuain e Cristiano Ronaldo. Le sue parole. “Primo tempo ad altissimi livelli, nel secondo invece abbiamo sprecato tanti palloni in uscita. Nel finale un po’ di sofferenza ma per le fatiche spese a Bergamo. Dybala è uscito perché la squadra aveva perso ...

Juventus - Paratici dice la sua su Ronaldo : “L’episodio della sostituzione?” - il dirigente risponde così : “Ronaldo? Per noi è un episodio passato. Il fatto che un giocatore si arrabbi per una sostituzione è anche un segnale positivo, perché vuol dire che, dopo tutti i titoli che ha vinto, individuali e di squadra, ha ancora voglia di fare e di vincere. Siamo tutti molto tranquilli e sereni e andiamo avanti pensando a questa partita molto importante”. Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, dello Chief Football della Juventus ...

Live Juventus-Atletico Madrid 0-0 c'è Ronaldo al centro dell'attacco : Va in scena a Torino un altro big match della quinta giornata dei gironi della Champions League di quest'anno, la sfida tra Juventus ed Atletico Madrid. I bianconeri, dopo la vittoriosa trasferta...

LIVE Juventus-Atletico Madrid 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Dybala e Ronaldo dal 1' all’Allianz Stadium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55: Le due compagini sono pronte ad entrare in campo ed è l’Allianz Stadiume delle grandi occasioni. 20.52: Un grande ex in questa partita, ovvero A´lvaro Morata ha giocato con la Juventus tra il 2014 e il 2016, segnando 27 gol in 93 partite in tutte le competizioni, tra cui le reti in entrambe le semifinali e nella finale della UEFA Champions League 2014/15. 20.50: 10′ al ...