Risultati NBA – Lakers implacabili | Doncic e Antetokoumpo stellari | scherzetto Spurs ai

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (30 novembre) : un Doncic formato MVP porta Dallas al successo contro i Suns. Decima W consecutiva per Lakers e Bucks : Torna la NBA, con ben 13 incontri, dopo un giorno di riposo dovuto alla festa del Ringraziamento. Apre la sfida mattutina del Barclays Center tra i Boston Celtics e i Brooklyn Nets, vinta da quest’ultimi con il risultato di 107-112. Decisivo il quintetto titolare dei newyorkesi, tutto in doppia cifra, fra cui spicca uno Spencer Dinwiddie da 32 punti e 11 assist. Sorride, invece, l’ex Celtics Terry Rozier che contribuisce con 23 punti ...

Risultati NBA – Golden State sorride - i Lakers superano i Pelicans di Melli : ko anche Gallinari e Belinelli : Bene Warriors e Lakers: ko le squadre dei tre italiani, i Risultati della partite NBA della notte Un susseguirsi di sfide che hanno regalato una nottata magica in NBA. I Boston Celtics hanno superato i Brooklyn Nets per 121-110. Un ottimo Kemba Walker ha trascinato alla vittoria i padroni di casa con 39 punti, applausi anche per Brown, areferto con 22 punti e 10 rimbalzi. Ai Nets non sono bastati i 22 punti di Temple. Finale di fuoco in ...

NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (28 novembre). I Clippers espugnano Memphis con un tap-in di Harrell allo scadere - 41 di Davis e i Lakers ottengono il nono successo consecutivo : Ben 14 le partite che si sono svolte nella notte NBA e hanno visto scendere in campo 28 franchigie su 30. Aprono i Boston Celtics che vincono in casa, 110-121, contro i Brooklyn Nets ancora privi del grande ex Kyrie Irving. Migliori in campo un Kemba Walker da 39 punti e un Jaylen Brown da 22 punti e 10 rimbalzi. Primo trionfo esterno della stagione per gli Orlando Magic che battono, 116-104, i Cleveland Cavaliers. Decisivi 30 punti del francese ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (27 novembre). Kawhi Leonard e Paul George battono i Mavericks - i Nuggets suonano la sesta : Due sole partite nell’appena trascorsa notte NBA, ma con protagoniste tre delle quattro franchigie che meglio stanno comportandosi in questo inizio di stagione. I Los Angeles Clippers vanno a segno, per la loro tredicesima vittoria, sul campo dei Dallas Mavericks per 99-114. Si tratta di una partita fondamentalmente sempre dominata e controllata, con tre uomini oltre i 20 punti: Kawhi Leonard (28, 8 rimbalzi e 4 assist), Paul George ...

Risultati NBA – Leonard e George decisivi nel successo Clippers - Doncic si arrende : ok Denver su Washington : Kawhi Leonard e Paul George decisivi nella vittoria dei Clippers sui Mavericks di Doncic: Denver supera Washington in casa: i Risultati NBA della notte Due gare NBA a tenere compagnia i nottambuli appassionati del basket a stelle e strisce. Il big match della notte è stato lo scontro fra i Mavericks di un indiavolato Luka Doncic (22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) costretti ad arrendersi ai Los Angeles Clippers del duo formato Kawhi Leonard ...

Risultati NBA – Antetokounmpo immenso : bene Gallinari - ko gli Spurs di Belinelli : Una nottata di spettacolo: Antetokounmpo mostruoso, gioie e dolori per gli azzurri Quanto spettacolo nella notte italiana con tantissime partite NBA: ad aprire le danze è stata la sfida tra Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets. I padroni di casa hanno ceduto ai loro rivali per soli due punti, col punteggio di 106-108. I Nets sono stati trascinati alla vittoria dai 23 punti di Dinwiddie. Sorridono i Detroit Pistons, che hanno mandato al ...

NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (26 novembre). Lebron e i Lakers vincono a San Antonio - Giannis ne mette 50 e i Bucks respingono l’assalto dei Jazz : Ben 11 le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Apre la vittoria di misura, 108-106, dei Brooklyn Nets sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 23 punti e 9 assist di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia da 22 punti (9/10 dal campo) e 21 rimbalzi di Jarrett Allen. Con il successo odierno, inoltre, i Nets vanno sopra il 50% di vittorie e, ora, possono vantare un record di 9-8. I Cavs, invece, sono fermi sul 5-12. vincono anche i ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (25 novembre) : Doncic illumina anche contro Houston - Melli sconfitto dai Clippers : Sono cinque le partite della notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Dallas Mavericks ed ancora una volta una super prestazione di Luka Doncic. Lo sloveno è il grande protagonista nel successo della sua squadra sul campo degli Houston Rockets per 137-123. Difese sicuramente ballerine e attacchi che dominano, in particolare quello di Dallas nel primo quarto, chiuso in favore degli ospiti 45-29. Per Houston è stato un continuo ...

Risultati NBA – Ai Nets il Derby di New York : ok Kings e Nuggets - Harrell strepitoso per i Clippers : I Brooklyn Nets vincono il Derby di New York, successi per Clippers, Nuggets e Kings: i Risultati delle partite NBA della notte Poker di match nella notte NBA a cavallo fra domenica e lunedì. Secondo Derby stagionale in quel di New York con i Nets ancora una volta vincitori pur senza Irving e Durant. Basta un super Dinwiddie da 30 punti, coadiuvato da Allen in doppia doppia (18 punti e 10 rimbalzi) per battere i Knicks. Successo esterno ...