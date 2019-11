Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 30 novembre 2019) I, o dolmadakia, sono un famosissimo piatto della cucina greca. Nella cultura ellenica, così come in tutti i paesi dell'area mediterranea, il cibo riveste grande importanza e nella cucina greca elementi di storia risalenti all'Impero Ottomano si intersecano con elementi della tradizione popolare anche più recenti.Le tradizioni culinarie sono simili in tutti quelli che all'ora erano i territori dell'Impero Ottomano (Balcani, Africa settentrionale e Medio Oriente) e nei territori dell'Iran e dell'Asia Centrale, ma la terra dellaregala prodotti d'eccellenza che rendono unici questi piatti. Il dolmà (dal turco doldurmak che significa "riempire") è un cibo tipico della cucina levantina e più in generale di tutte quelle aree comprese nell'ex-Impero ottomano (Balcani, Africa settentrionale e Medio Oriente), dell'Iran e dell'Asia Centrale.La preparazione in ...

ilfogliettone : Ricette dal mondo, dalla Grecia ecco i dolmades | - maria_micola : RT @YourAbruzzo: Si avvicina il Natale e nelle case abruzzesi tornano i dolci tipici delle feste. Mandorle e cioccolato sono gli ingredient… -