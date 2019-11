Repubblica | incontro privato Mertens-De Laurentiis Il belga conferma la disponibilità al

ilnapolista

(Di sabato 30 novembre 2019) Il Napoli ha individuato Callejon, Insigne ed Allan come i principali leader della rivolta. Ad Insigne ed Allan sono toccate le multe più salate per l’ammutinamento, del 50%.Napoli scrive che ormai il rapporto del club con lo spagnolo sembra definitivamente compromesso. JC7 è “atteso a braccia aperte già a gennaio da Benitez e Hamsik in Cina, al Daljan“. Diversa invece la situazione di. “Ilha invece chiesto e ottenuto ieri un breveina De, al quale l’attaccante ha detto di essere ancora disponibile alla trattativa per il rinnovo del contratto. Ma ora tutto passa dalla risposta che la squadra saprà e vorrà dare sul campo, a partire dalla sfida di domani (ore 18) contro il Bologna al San Paolo”. L'articolo-De. Illaal rinnovo ...

napolista : Repubblica: incontro privato #Mertens-#DeLaurentiis. Il belga conferma la disponibilità al rinnovo - ilNapolista - rosatoeu : Gb, dopo due giorni sotto terra il jack russell viene liberato: l'incontro col padrone è commovente. - CatelliRossella : Due giorni sotto terra: il cagnolino salvato ritrova così il padrone -