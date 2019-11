Regime Bolivia denuncia Morales all'Aia

Il governo ad interim delladenuncerà al Tribunale dell'Aia l'ex presidente Evo"per crimini contro l'umanita'". Lo ha detto il ministro degli Interni, Arturo Murillo, in una intervista alla radio Patria Nueva. Il ricorso "sarà presentato nei prossimi giorni",ha precisato Murillo,che ha depositato inunadopo cheaveva esortato i sostenitori a bloccare le strade per impedire le forniture di carburanti e alimentari. "deve rispondere alla giutizia per ciò che ha fatto", rimarca Murillo.(Di sabato 30 novembre 2019)