Ragusa | una discarica di amianto al posto del parco urbano FOTO

Ragusa - dipendenti comunali in agitazione : Ragusa, dipendenti comunali in agitazione. Chiavola e D’Asta “era da anni che non si verificava una protesta del genere”

Una messinscena impossibile con Andrea Tidona a Ragusa : Una messinscena “impossibile” con un bravissimo Andrea Tidona per il secondo appuntamento della stagione teatrale al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla

Una settimana non di più a Ragusa : "Una settimana, non di più" del francese Clément Michel al teatro Donnafugata di Ragusa dal 12 dicembre

Ragusa - una via intitolata al preside Francesco Carfi : Una via della città di Ragusa intitolata al preside Francesco Carfì. Venerdì 22 novembre programmata la cerimonia.

La Luna a Ragusa : Un campione di roccia Lunare sarà esposto il 26 novembre in occasione dell’evento che si terrà a Ragusa Ibla all'auditorium San Vincenzo Ferreri

Tragedia sulla Modica Ragusa : una persona si lancia dal ponte Costanzo : Una persona si è lanciata dal viadotto Costanzo. Sono state queste le parole di un automobilista che oggi pomeriggio alle 17,30 ha lanciato allarme

Allerta maltempo a Ragusa : chiusi giardini e ville comunali : Il Comune di Ragusa per le previsioni meteo avverse chiusi dalle ore 14 di oggi giardini e ville pubbliche comunali ed i cimiteri cittadini.

Ragusa : uccide la madre a pugni al termine di una lite per futili motivi : È stato arrestato dopo alcuni giorni dai carabinieri di Ragusa l’autore dell’omicidio di un’anziana donna. Ad ammazzarla sarebbe stato il figlio 48enne, che l’avrebbe massacrata di pugni al termine di una lite scaturita per futili motivi. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la donna è stata colpita ripetutamente con violenza e a mani nude, tanto da essere ridotta in fin di vita. Trasportata in ospedale in condizioni critiche, per la ...

Gattino soffocato con una corda a Marina di Ragusa : Gattino soffocato con una cordicella al collo a Santa Barbara a Marina di Ragusa, la consigliera M5S Federico: vicenda assurda. siamo senza parole.

Incunaboli a Ragusa : Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica (CTCM) ha contribuito alla pubblicazione del volume collettaneo Incunaboli a Ragusa

Terremoto : Diamoci una scossa! a Ragusa : Terremoto: Diamoci una scossa! a Ragusa. E' lo slogan informativo della Provincia di Ragusa per la Giornata nazionale della prevenzione sismica

Libero Consorzio Comunale di Ragusa - consuntivo con disavanzo 2 - 5 milioni : Libero Consorzio Comunale di Ragusa, approvato conto consuntivo con un disavanzo di 2,5 milioni. Piazza: “Migliorata la situazione finanziaria”.

Ambiente : M5S - 'nel Ragusano una terra dei fuochi siciliana' (2) : (AdnKronos) - Campo, insieme a una delegazione di consiglieri e attivisti del M5S, è tornata nella zona tra Marina di Acate e il fiume Dirillo per documentare con video e foto la grave situazione ambientale. "Abbiamo riscontrato come i rifiuti ammassati ai lati del fiume Dirillo, ai Macconi di Acate

Ambiente : M5S - 'nel Ragusano una terra dei fuochi siciliana' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Rifiuti abbancati nel letto del fiume, serre abbandonate, plastiche sotto le dune di sabbia. A lanciare l'allarme sullo "scempio ambientale" in corso alla foce del fiume Dirillo, nel ragusano, è la deputata del M5S all'Ars Stefania Campo che ha depositato un esposto in