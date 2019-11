Ragazza si sposa e il giorno delle nozze riceve un regalo incredibile dalla mamma che era

Fonte : baritalianews

(Di sabato 30 novembre 2019) Una donna inglese di 38 anni, Emma Letts, stava organizzando il proprio matrimonio quando laha ricevuto la terribile notizia di essersi ammalata di tumore ai polmoni. Poiché i medici non avevano dato molte speranza alla donna questa pensò di voler esserci comunque al matrimonio della figlia e pensò un modo molto bello e molto dolce. Andò nel negozio dove la futuraaveva scelto le scarpe per il grandee chiese di volerle pagare lei. Il negoziante spiegò alla donna che la figlia aveva già dato un acconto pari alla metà del prezzo e allora lale pagò per intero e disse di restituire la metà alla figlia. Il negoziante racconta così quel’incontro: “Mi aveva spiegato che aveva il cancro e che non sarebbe riuscita a sopravvivere alle. Quando le dissi che Emma aveva già pagato metà della somma, mi chiese di pagare il prezzo intero e di restituire la somma ...

