Programmi TV di stasera | domenica 1 dicembre 2019 Andre Bocelli | Riccardo Chailly e le

(Di domenica 1 dicembre 2019) Fabio Fazio Rai1, ore 21.25: Pezzi Unici - 1^Tv Fiction di Cinzia TH Torrini del, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Le disgrazie non vengono mai sole: Il rapporto tra Vanni e i suoi Pezzi unici, i ragazzi che ha preso a lavorare con lui, va avanti tra alti e bassi. In particolare, Vanni si è affezionato a Lapo, il più irascibile, ma anche quello che dimostra maggiore talento per l’artigianato. Quando Linda, la madre del giovane, esce dalla comunità a cui era affidata per disintossicarsi e torna nella sua vita, Lapo entra in crisi. E con lui Valentina, la sua ragazza, e gli altri Pezzi Unici: hanno tutti paura che Linda possa scoprire il loro segreto. Le verità nascoste: La Municipale fa un sopralluogo nella bottega di Vanni scoprendo numerose irregolarità e mettendo i sigilli al negozio. Per riaprire, l’artigiano è costretto a fare ...

