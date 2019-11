Petrolio | per la prima volta dagli anni ’40 gli Stati Uniti esportano più greggio e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Nel mese di settembre glihanno esportato 89mila barili die prodotti derivati in più al giorno di quanti ne hanno importati. Quindi gli Usa per laQuaranta sono esportatori netti die prodotti raffinati, come riporta il Financial Times. Un capovolgimento clamoroso rispetto a diecifa, quando le importazioni eccedevano le esportazioni di 12 milioni di barili al giorno. I dati sonodiffusi venerdì dalla Eia (Energy Information Administration), agenzia del governo americano per l’energia. Il contributo maggiore viene dai prodotti raffinati, di cui glisono diventati esportatori netti per lanel maggio del 2011. Gli Usa continuano a essere importatori netti di, ma per quantità in costante calo dal 2017. Sempre secondo il Financial Times, una serie di fattori ha contribuito a questo ...

