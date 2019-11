Pescara | il quartiere si ribella a rom e abusivi | Stop alla criminalità

ilgiornale

(Di sabato 30 novembre 2019) Luca Sablone Domenico Pettinari in prima linea: "Continuiamo a chiedere l'instzione di telecamere e un presidio fisso delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza" "Un evento storico". Domenico Pettinari ha definito così la manifestazione pacifica tenutasi nella mattinata di oggi, sabato 31 novembre, al famigerato Ferro di cavallo, la principale piazza di spaccio d'Abruzzo, a. Nel corso degli anni è stata teatro di sparatorie, omicidi, usura, racket e prostituzione. Diversi cittadini sono scesi in strada per dire bastae per esprimere vicinanza e solidarietà a Patrizia, la cosiddetta "Donna coraggio" che pochi giorni fa si è vista bruciare la propria macchina al termine di un attentato incendiario subito per aver cercato di combattere i delinquenti. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha aggiunto: "Chiediamo di non lasciarla ...

