Perché sempre tu | Balotelli?

Perché sempre più giovani come Emilia Clarke soffrono di ictus? : Ortaggi freschiCereali, legumi, frutta secca e semiOlio extravergine di olivaAglio amicoPiù pesce azzurroCaffè e tè sono okLess is moreQuando ad aprile la 32enne Emilia Clarke, star della serie culto “Game of Thrones”, ha confidato a “The New Yorker“ di avere rischiato di morire nel 2010 per un ictus la rete è impazzita. «So per esperienza personale quanto sia devastante l’impatto di un ictus e quanto lungo e ...

I social non sempre ‘pagano’. Ecco Perché gli influencer devono costruire anche altrove : di Marta Coccoluto influencer. Il dibattito sul tema si è riacceso dopo che, alla notizia del giro di vite della giustizia americana sui profili con falsi follower, ha fatto eco il lancio in Italia del primo corso di laurea per influencer. A stretto giro, le “Linee guida” della Camera nazionale della moda italiana fissano regole stringenti per gli influencer, che sono oggi i veri connettori tra i brand e i consumatori. Si prospettano tempi ...

Google Stadia ha un disperato bisogno del cross-play Perché giocare in multiplayer è quasi sempre impossibile : A quanto pare giocare con Google Stadia in modalità competitiva online è una tragedia. Google ha dato il via a questo servizio di streaming il 19 novembre, pochissimi giorni fa, pubblicando 22 giochi: di questi, alcuni hanno una modalità multiplayer come ad esempio Destiny 2.Il titolo di Bungie è stato ovviamente creato per la cooperazione in quanto è solo la storia principale ad essere completabile in single player. Le altre attività come il ...

Ex ministra Trenta - Di Maio : “Inaccettabile - lasci l’alloggio. Ci fa arrabbiare Perché noi siamo sempre quelli che si tagliano lo stipendio” : “L’ex ministra Trenta? Con tutti gli errori che si possono fare, dal mio punto di vista, questa cosa è inaccettabile. Lei ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa. Aveva tre mesi per lasciare quella casa ed è bene che la lasci“. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Elisabetta Trenta, che ha ...

Cucchi - Giovanardi a La Zanzara : “Chiedere scusa? Perché dovrei? Ho sempre detto la verità” : Carlo Giovanardi a La Zanzara su Radio 24 sul caso Cucchi: “Chiedere scusa? No, Perché dovrei? Io assolto sempre da accuse famiglia Cucchi. Mai offeso nessuno”. “Ho sempre detto la verità, non devo chiedere scusa”. “C’è una sentenza che dice altro: bastava un bicchiere d’acqua per salvare Cucchi”. “Famiglia Cucchi isolata? Ma se ha avuto sostegno, film e sceneggiati!!!”. “Chi non la pensa come la Cucchi viene linciato” L'articolo Cucchi, ...

Formula 1 – Lewis Hamilton si scaglia contro Trump : “da piccolo venivo sempre spinto fuori perchè ero l’unico pilota di colore” : Lewis Hamilton non nasconde il suo disprezzo verso Donald Trump: le parole del britannico della Mercedes sono pungenti Lewis Hamilton non è di certo uno che dice le cose con mezzi termini: il britannico della Mercedes, sei volte campione del mondo, ha sempre espresso il pensiero senza peli sulla lingua. Dopo i vari messaggio pro veganismo, Hamilton adesso fa discutere per le dichiarazioni contro Donald Trump: “quando ci sono leader ...

Luciana Littizzetto - quel segreto privatissimo con Maria De Filippi : "Perché le sarò sempre grata" : Luciana Littizzetto, a Raccontare comincia tu di Raffaella Carrà, ha ripercorso la sua vita ed ha ricordato quando, nel 2003, a Sanremo si scambiò un bacio con Pippo Baudo. “È stato molto divertente. Ero a Sanremo, io dovevo entrare molto tardi ma misero il microfono alle 20:30, molto presto. Comin

Cambio di stagione : Perché abbiamo sempre fame? : Cambio di stagione, perché abbiamo sempre fame?perché succede Come spegnere il desiderio I motivi che creano dipenda da cibo La dieta da seguire Cambio di temperatura, uguale Cambio di taglia? Questo periodo dell’anno è il più a rischio per riprendere i chili faticosamente persi prima dell’estate. Si tende a mangiare di più, ma soprattutto a desiderare più comfort food che allieta serate e weekend passati sul divano sotto la coperta. ...

Domani la Giornata Mondiale della Scienza : Perché sia sempre più accessibile e “per non lasciare nessuno indietro” : È dedicata alla Open Science la Giornata Mondiale della Scienza per la pace e lo sviluppo promossa dall’Unesco ogni 10 novembre. L’obiettivo è celebrare la Scienza aperta e trasparente, che rende pubblici i suoi risultati e sa dialogare con la società all’insegna dello slogan della Giornata, “per non lasciare nessuno indietro“. La Open Science, rileva l’Unesco, è anche uno dei requisiti per raggiungere gli ...

Limone - dalla cucina alla bellezza : tutti i suoi benefici. Ecco Perché averne sempre tanti in casa : Ricco di vitamina C, il Limone presenta numerose proprietà benefiche tra cui favorire la digestione e rinforzare il sistema immunitario. Non solo, il Limone ha poche calorie, circa 29 calorie per 100 grammi, e pochissimi grassi. Sono costituiti per la maggior parte da acqua, che rappresenta quasi 90 grammi su 100 grammi di limoni e hanno un basso indice glicemico. Che sia il the, il gelato, la torta, un condimento qualunque, il sapore aspro del ...

Casa al mare a 300 € al mese - ristorante con 10 € e Irpef in tasca. Perché sempre più “over” decidono di trasferirsi : Cambiare clima, panorama, vedere lievitare ‘miracolosamente’ la propria pensione, grazie al potere d’acquisto diverso all’estero, e vivere più di un giorno da leoni. E’ il sogno di tanti pensionati che si rivolgono all’agenzia Nuova Vita per cominciare un viaggio che potrebbe cambiare radicalmente la propria esistenza. Con mille euro di pensione al mese si vive bene in Portogallo, mentre per la Spagna meglio ...

Il fratello di Mazzoleni : «Il fallo è di Llorente. Napoli piange sempre - pensano di vincere Perché spendono» : Il Corriere di Bergamo, inserto del Corriere della Sera (che oggi con Casarin ha scritto che il rigore andava fischiato) intervista niente po’ po’ di meno che il fratello di Mazzoleni, il signor Mario ex arbitro (cinque presenze in Serie A nelle stagioni di Calciopoli) nonché fratello di Paolo Mazzoleni. Insomma siamo al fratello di Parascandolo di decrescenziana memoria. In ogni caso, dall’alto della sua competenza, viene ...

Il bambino sta sempre male - quando il papà capisce la motivazione rimane sconvolto e la rende pubblica perchè può capitare a chiunque : Un bambino sempre molto curato dai genitori era perennemente ammalato. I genitori lo avevano portato da tanti medici ma nessuno di loro era riuscito a capire la natura del malessere del bambino. E ogni volta i genitori tornavano a casa affranti senza aver avuto alcuna risposta soddisfacente ma con il bambino sempre male. Un giorno il papà avvertì che dal beccuccio del bicchiere del bambino, quello a cui beveva sempre proveniva un ...

Perché in Umbria la Lega è sempre più forte : Domenica si vota in Umbria e il centrodestra è in vantaggio in una regione governata per settant’anni dalla sinistra. Leggi