Fonte : agi

(Di sabato 30 novembre 2019) In un'intervista al Corriere della Sera, ildell'economia Antoniosostiene che nel Mes ci sono "" e il primo è che "finalmente si realizza un supporto comune al fondo di risoluzione unico per le banche". Per"si aggiunge così un tassello fondamentale all'Unione bancaria e si aumenta la stabilità e la resilienza dell'area Euro", tanto che il Mes a questo punto "si conferma come un paracadute indispensabile per proteggere la moneta unica", viceversa "la ristrutturazione automatica dei debiti dei Paesi salvati, che alcuni Paesi del Nord Europa sostenevano all'inizio, è stata esclusa anche su sollecitazione dell'Italia", puntualizza il. Quindi il Mes si rivela "utile" all'Italia e all'Europa, proprio perché "l'euro ha bisogno di un sistema di mutua assicurazione che aiuti gli Stati in temporanea ...

fisco24_info : Per il viceministro Misiani, il Mes porterà 'solo vantaggi': In un'intervista al Corriere della Sera, il viceminist… - Notiziedi_it : Per il viceministro Misiani, il Mes porterà “solo vantaggi” - GranataElena : RT @Ale_Fabb: 'Una volta abbiamo chiesto a un #rifugiato che lavoro facesse prima di lasciare il Paese: era ministro dell'Interno. E prima… -