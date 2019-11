Pensioni novità oggi | Quota 41 | Inps apre alla misura “coefficienti gravosi”

Pensioni : assegno e 'gratifica' a dicembre - nuovi importi da gennaio. Le novità : A dicembre per motivi di calendario il pagamento non arriverà il 1° del mese, bensì il giorno seguente. Ma per i titolari di...

Pensioni ultima ora : Quota 41 per tutti si può fare? Le novità : Pensioni ultima ora: Quota 41 per tutti si può fare? Le novità Pensioni ultima ora: il tema Pensionistico si conferma un argomento centrale del dibattito pubblico. E quasi sempre lo stesso tira in ballo elementi ormai fissi quali riforma Fornero, Quota 100 e la cosiddetta Quota 41. Pensioni ultima ora, le intenzioni del governo Per quel che riguarda la cosiddetta riforma Fornero si fa riferimento alle misure approvate nel 2011, ...

Pensioni ultime notizie : cosa cambia da gennaio 2020 - le novità : Pensioni ultime notizie: cosa cambia da gennaio 2020, le novità Cambierà poco o nulla sul fronte previdenziale da gennaio 2020: siamo lontani dalla Manovra 2019, nella quale ci si concentrava soprattutto sulle Pensioni, con l’introduzione di Quota 100 e della pensione di cittadinanza. Quest’anno, invece, si è preferito puntare su altro (in primis la lotta all’evasione fiscale, ma anche il taglio del cuneo fiscale), e si è deciso di rimandare ...

Pensioni 2020 : la mappa delle novità previste il prossimo anno : Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da forti cambiamenti in ambito politico, con la nuova squadra di governo che si appresta a guidare il nostro Paese verso la Legge di Bilancio 2020, che rappresenta uno snodo fondamentale soprattutto per quel che concerne il capitolo Pensioni. L’intento della nuova squadra di Conte è molto ambizioso e punta al varo di una Manovra da circa 30 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi di euro per bloccare ...

Pensioni di garanzia - novità per under 50 e precari : il governo ci prova : Pensione di garanzia per i giovani, se ne torna finalmente a parlare. Il governo vorrebbe incrementare il fondo...

Manovra - torna piena rivalutazione per le Pensioni tra 1.500 e 2mila euro. Stretta sulle auto aziendali. Le novità dell’ultima bozza : torna la piena rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2mila euro, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è una Stretta sulle auto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso ...

Pensioni - così si cambia nel 2020 : i tre pilastri e tutte le novità : Da quota 100 all'Ape sociale, passando per l'opzione donna e la mini rivalutazione per gli assegni, ecco cosa dobbiamo...

Pensioni - spunta il mini aumento : ma le vere novità solo ad aprile 2020 : C'è l'impegno della maggioranza ad avviare con i sindacati un confronto per una riforma del sistema Pensionistico da...

Quota 100 e opzione donna : novità in vista sulle Pensioni : La misura voluta dall'esecutivo gialloverde andrà in esaurimento nel 2022. Secondo il Corriere della Sera il governo attuale...