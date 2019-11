ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019)diammassati uno sopra all’altro, in fase di, alla mercé diin stanze dove si respirava un odore pestilenziale. Succede alla prestigiosa facoltà di medicina-Descartes e a pubblicare la macabra storia ambientata nelle sale del Centro dei doni dei(Cdc) è stata un’inchiesta del settimanale francese L’Express. Nelle sale venivano custoditi, senza rispettare le più basilari norme igieniche, i cadaveri donati per portare avanti gli studi di anatomia. Ma per decenni sono stati lasciati abbandonati negli stanzoni dell’università adibiti a obitorio. Le persone intervistate, testimoni oculari della disgustosa vicenda, raccontano di celle frigorifere spente, sistemi di areazione non funzionanti e un continuo aggravarsi della situazione igienico sanitaria all’interno della struttura. “I cadaveri sono conservati ...

FQMagazineit : Parigi, ratti e insetti banchettavano con migliaia di corpi in putrefazione. Scandalo alla facoltà di medicina dell… - Noovyis : (Parigi, ratti e insetti banchettavano con migliaia di corpi in putrefazione. Scandalo alla facoltà di medicina del… - TutteLeNotizie : Parigi, ratti e insetti banchettavano con migliaia di corpi in putrefazione. Scandalo alla… -