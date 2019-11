Paola Caruso | l' ex Moreno Merlo risponde alle accuse | «Interpretazione da Oscar» E porta

Paola Caruso attacca Moreno Merlo sfruttava la mia visibilità : La showgirl Paola Caruso è in fiume in piena a “Domenica Live ” e parla della rottura con il fidanzato Moreno Merlo ” per motivi gravissimi» «Io pensavo fossimo una famiglia. Quando veniamo qui, riceviamo un rimborso spese, lo sai. Lui quando siamo tornati mi ha detto che non gli bastava. Io gli avevo già dato parte del mio rimborso. Lui voleva andare a fare i reality. Voleva sfruttare la visibilità». «Sapeva che cercavo un ...

Moreno Merlo : “Mai registrato Paola Caruso… Capitano tutte a lei” : Moreno Merlo smentisce di aver mai registrato Paola Caruso e rilancia: “Pazzesco che capitino tutte a lei le disgrazie”. Nuove dichiarazioni del deejay Non si placano le voci attorno alla vicenda che ha coinvolto Paola Caruso e Moreno Merlo. A far scoppiare il caso è stata l’ex Bonas di Avanti un Altro che da Barbara […] L'articolo Moreno Merlo: “Mai registrato Paola Caruso… Capitano tutte a lei” ...

Katia Fanelli - duro attacco a Paola Caruso : 'Moreno è un bravo ragazzo' : Continuano a far discutere le accuse di Paola Caruso nei confronti del suo ex fidanzato Moreno Merlo. La showgirl calabrese, nel salotto di Domenica Live, ha svelato i motivi della fine della storia con il deejay. Come spesso accade in queste situazioni, molti personaggi noti hanno deciso di prendere la parte dell'uno o dell'altro. Katia Fanelli (ex protagonista di Temptation Island) su Instagram ha difeso a spada tratta Moreno. Paola Caruso, ...

Paola Caruso criticata da un’ex di Temptation Island : “Numeri da circo” : Temptation Island, Katia Fanelli furiosa con Paola Caruso: lo sfogo Paola Caruso, domenica scorsa a Domenica Live da Barbara d’Urso, ha rivelato di essersi sentita usata in qualche modo dal suo ex fidanzato Moreno Merlo. Difatti quest’ultimo, secondo le dichiarazioni fatte dalla soubrette ad un’attonita d’Urso, sarebbe stato insieme a lei solo per ottenere popolarità e soldi. Una confessione che non ha convinto nella ...

Paola Caruso e Moreno Merlo. Parla Katia Fanelli di Temptation Island - e per l’ex ‘Bonas’ si mette male : La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita. I due hanno iniziato a frequentarsi nel mese di luglio e l’ex Bonas di Avanti un altro, dopo la travagliata relazione con Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino, sembrava aver ritrovato il sorriso. Negli ultimi giorni Paola Caruso ha annunciato definitivamente la sua separazione da Moreno Merlo e nel salotto di Barbara D’Urso ha lanciato una pesante accusa. Merlo avrebbe usato ...

Paola Caruso - l’attacco di Katia Fanelli di Temptation Island : “Moreno bravo ragazzo” : Katia Fanelli, la fotonica di Temptation Island si scaglia contro Paola Caruso Sta facendo chiacchierare parecchio la rottura tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Una rottura improvvisa avvenuta, a detta dell’ex Bonas di Avanti un altro, a causa delle incessanti richieste del ragazzo. Che, secondo Paola, cercava solo visibilità da questa relazione, tanto da avere […] L'articolo Paola Caruso, l’attacco di Katia Fanelli di Temptation ...

Pomeriggio 5 - studio contro Moreno sul caso Paola Caruso : “Vieni qua” : Pomeriggio 5, studio contro Moreno sul caso Caruso. Biagio D’Anelli: “Paola ha pianto nel dietro le quinte di Domenica Live, tu uomo piccolo così” Continua a tenere banco la fine della relazione sentimentale che ha coinvolto Paola Caruso e Moreno Merlo. Ieri, a Domenica Live, l’ex Bonas di Avanti un altro ha mosso forti accuse […] L'articolo Pomeriggio 5, studio contro Moreno sul caso Paola Caruso: “Vieni ...

La Replica di Moreno Merlo a Paola Caruso è al Veleno! : Moreno Merlo per ora non va in studio, ma Replica alle dure accuse di Paola Caruso con una serie di Stories su Instagram mostrate in diretta da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda tra Paola Caruso e Moreno Merlo! Nella tormentata storia tra Paola Caruso e Moreno Merlo una sola cosa è certa: al momento non c’è nessuna possibilità che i due tornino insieme. Tutto il resto invece sono ipotesi. Perché dopo ...

Moreno Merlo risponde alle accuse di Paola Caruso : "Parli di aria fritta - chiedi scusa" : Moreno Merlo ha risposto alle accuse che Paola Caruso gli ha rivolto durante l'ultima puntata di Domenica Live. La showgirl calabrese, infatti, ha rivelato nel salotto di Barbara d'Urso le ragioni che hanno portato i due a rompere definitivamente la relazione dopo solo alcune settimane di fidanzamento. Secondo l'ex Bonas di Avanti un altro, il deejay avrebbe iniziato a frequentarla soltanto perché donna di spettacolo, potenzialmente in grado ...

Paola Caruso attacca Moreno Merlo sfruttava la mia visibilità : La showgirl Paola Caruso è in fiume in piena a “Domenica Live ” e parla della rottura con il fidanzato Moreno Merlo ” per motivi gravissimi» «Io pensavo fossimo una famiglia. Quando veniamo qui, riceviamo un rimborso spese, lo sai. Lui quando siamo tornati mi ha detto che non gli bastava. Io gli avevo già dato parte del mio rimborso. Lui voleva andare a fare i reality. Voleva sfruttare la visibilità». «Sapeva che cercavo un ...

Paola Caruso ospite della d'Urso parla dell'ex : ' Moreno voleva solo soldi e popolarità' : ospite ieri pomeriggio a Domenica Live, Paola Caruso ha spiegato i gravi motivi che hanno portato alla rottura con Moreno Merlo. Dopo il difficile periodo attraversato con il padre di suo figlio, che non vuole saperne niente del bambino, l'ex bonas di Avanti un altro sembrava aver ritrovato la serenità accanto ad un nuovo fidanzato. Le cose tra di loro andavano a gonfie vele, tanto che lui aveva partecipato anche al battesimo del bambino. Alcune ...

Paola Caruso a Domenica Live ecco cosa è successo con Moreno Merlo : A “Domenica Live” Paola Caruso parla della rottura con il fidanzato Moreno Merlo, dice, «per motivi gravissimi»«Io pensavo fossimo una famiglia. Quando veniamo qui, riceviamo un rimborso spese, lo sai. Lui quando siamo tornati mi ha detto che non gli bastava. Io gli avevo già dato parte del mio rimborso. Lui voleva andare a fare i reality. Voleva sfruttare la visibilità». «Sapeva che cercavo un padre per mio figlio. Sono fragile in ...

Moreno Merlo replica a Paola Caruso : 'Ti sei autocreata un piedistallo che si sgretolerà' : Continua a far discutere l'intricata vicenda che ha come protagonisti Paola Caruso e Moreno Merlo. Dopo un fidanzamento durato circa quattro mesi, in queste ultime ore la showgirl calabrese ha mosso delle accuse piuttosto pesanti nei confronti dell'ex compagno dal salotto di Domenica Live. L'ex "Bonas" di Avanti un Altro ha rivelato che il deejay l'avrebbe registrata di nascosto durante la loro frequentazione per poi ricattarla. Inoltre ha ...

Moreno Merlo attacca Paola Caruso : Le tue sono castronerie - chiedi scusa : Le rivelazioni di Paola Caruso sulle motivazioni che l’hanno spinta a mettere fine alla sua storia con Moreno Merlo, hanno causato una reazione da parte di quest’ultimo, che ha tacciato la ex “Bonas” di essersi costruita una vita che non è quella reale. Ospite di Domenica Live, la Caruso ha accusato l’ex fidanzato di aver usato lei e suo figlio Michele per diventare noto in televisione e, scoperto l’inganno, ha deciso di chiudere ogni rapporto ...