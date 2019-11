Pallavolo – Serie A2 Femminile | netta vittoria per il Club Italia Crai | le azzurre

Pallavolo – Serie A1 Femminile : tutto pronto per la nona giornata - tutte le gare in programma : Domenica va in scena la nona giornata, la UYBA difende il 2° posto a Scandicci mentre èpiù Pomì e il Bisonte duellano per il podio Mentre Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano partono per la Cina alla conquista dello scettro Mondiale, il Campionato di Serie A1 Femminile affronta la sua 9^ giornata di andata. Così, le partite che riguardano i due club ‘iridati’ saranno recuperate giovedì 12 dicembre, mentre le altre ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : Club Italia Crai sconfitto a Martignacco - le azzurre strappano però un punto : Le azzurre cedono 3-2 al cospetto del Martignacco, strappando comunque un punto nonostante la sconfitta L’ultima giornata dell’andata del Campionato di A2 vede il Club Italia Crai conquistare un punto a Martignacco al termine di un lungo e combattuto match terminato 3-2 (25-16, 24-26, 25-17, 18-25, 17-15) a favore delle padrone di casa. Subito il gioco avversario nel primo e nel terzo set le azzurrine hanno invece dimostrato solidità e ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : l’Allianz Powervolley Milano torna al successo - Sora si arrende 3-1 : La formazione lombarda si impone in trasferta su Sora, centrando il quarto successo in quattro trasferte Quattro su quattro: arriva per l’Allianz Powervolley Milano la quarta vittoria consecutiva in altrettanti match in trasferta. La sfida contro Sora sul campo del PalaCoccia di Veroli finisce 3-1 in favore dei meneghini che chiudono la pratica in terra ciociara in 1 ora e 41 minuti con i parziali 26-24, 18-25, 17-25, 18-25, conquistando ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : l’Unet E-Work vola al PalaYamamay : Bosca San Bernardo ko : Campionato Serie A1 femminile: le farfalle della Unet E-Work volano al PalaYamamay! 3-0 sulla Bosca San Bernardo Il secondo anticipo dell’ottava giornata, sempre in diretta su RaiSport + HD, metteva di fronte al PalaYamamay le farfalle della Unet E-Work Busto Arsizio, reduci dalla bella vittoria esterna di Bergamo, e la Bosca San Bernardo Cuneo, che dopo un ottimo avvio di stagione non riesce a trovare punti da ben quattro ...

Pallavolo – Serie A2 femminile : tutto pronto per la nona giornata : Campionato di Serie A2 femminile: Girone A, la Omag a Olbia per completare il girone perfetto, Pinerolo a Talmassons. Girone B, duello al vertice tra Delta Informatica e LPM Bam. Sfida d’alta classifica tra Conad e Barricalla GIRONE A Per completare un intero girone senza sconfitte, alla Omag San Giovanni in Marignano manca l’ultimo tassello. L’avversario della capolista imbattuta nella 9^ giornata del Girone A è la ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Imoco-Savino Del Bene è il big match dell’ottava giornata : Campionato Serie A1 femminile: Imoco-Savino Del Bene è il big match dell’8ª giornata. Sabato UYBA-Bosca S.Bernardo, sfida delicata tra Golden Tulip e Bartoccini Ci proverà la Savino Del Bene Scandicci a minare l’imbattibilità stagionale dell’Imoco Volley Conegliano, nel match valido per l’8^ giornata del Campionato di Serie A1 femminile. Reduci dall’impresa di Istanbul in Champions League (e ancor prima dal ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Modena espugna l’Allianz Arena - battuta Milan con un netto 3-0 : La squadra di coach Giani non lascia scampo a Milano, violando il parquet dell’Allianz Arena e conquistando la settima vittoria stagionale E’ una gran bella Modena quella che espugna Milano in una serata importante e conquista la settima vittoria in stagione dopo il ko di Civitanova. Una splendida Allianz Arena fa da palcoscenico alla settima gara di Superlega tra la Leo Shoes di Giani e la Allianz dell’ex Coach gialloblù ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : l’anticipo tra Reale Mutua ed èpiù Pomì apre l’8ª giornata : Campionato Serie A1 femminile: mercoledì l’anticipo dell’8ª giornata tra Reale Mutua ed èpiù Pomì Inizia con alcuni giorni di anticipo l’ottava giornata del Campionato di Serie A1 femminile. Mercoledì sera, con diretta su Rai Sport HD alle 20.30, la Reale Mutua Fenera Chieri ospiterà la èpiù Pomì Casalmaggiore. Un match tra due squadre che occupano buone posizioni di classifica: le piemontesi di Giulio Cesare Bregoli, pur ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la UYBA sale al terzo posto - tutti i risultati della settima giornata : La UYBA vince a Bergamo ed è terza, alla Savino Del Bene il derby di Firenze, salgono Saugella e Lardini Si accorcia, in testa e in coda, la classifica del Campionato di Serie A1 Femminile al termine della 7^ giornata di andata. Nei quattro match domenicali, vittoria importante della Unet E-Work Busto Arsizio, che perde il primo set e poi vince 3-1 in casa della Zanetti Bergamo, conquistando il terzo posto della classifica a quota 16 ...

Pallavolo - Serie A1 femminile – Perugia supera Brescia nell’anticipo della 7ª giornata : Primo urrà per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, Brescia ko 3-0 nell’anticipo della 7ª giornata. Domenica le restanti partite, spicca il derby di Firenze Arriva nell’anticipo della 7^ giornata il primo successo nel Campionato di Serie A1 femminile della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che al PalaBarton supera per 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia e abbandona, almeno temporaneamente, il fondo della classifica. Le ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : gli anticipi della 7ª giornata regalano vittorie ad Imoco e Igor : Campionato di Serie A1 femminile: Imoco e Igor vincono in trasferta negli anticipi della 7ª giornata e si preparano alla Supercoppa di sabato 16. Cuneo e Caserta si arrendono Si perfeziona con una vittoria esterna il percorso di avvicinamento di Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara verso la Supercoppa Italiana, trofeo che gialloblù e azzurre si contenderanno sabato 16 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Negli anticipi ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : anticipi per Imoco e Igor - la settima giornata scatta in anticipo : Martedì si giocano gli anticipi della settima giornata, l’Imoco va a Cuneo mentre la Igor a Caserta Impegnate sabato 16 novembre nell’attesissima Supercoppa Italiana, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara disputeranno martedì 12 le rispettive gare della 7^ giornata di Serie A1 Femminile, che si concluderà poi appunto nel weekend. Le pantere di Daniele Santarelli, prime in classifica e ancora imbattute in Campionato, ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : il Club Italia Crai sconfitto in trasferta - Pinerolo si impone 3-1 davanti al proprio pubblico : Al di là del risultato, è stata più che soddisfacente la partita delle azzurrine che hanno dimostrato carattere, progressi in battuta e a muro Serata dalle doppie emozioni per il Club Italia Crai che nella settima giornata del Campionato di A2 cede sul campo dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo per 3-1 (22-25, 28-26, 25-22, 25-17). Al di là del risultato è stata più che soddisfacente la partita delle azzurrine che hanno dimostrato carattere, ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Cuneo sconfitto in casa dal Bisonte - UYBA sempre più su : i risultati della settima giornata : Il Bisonte batte Cuneo e sale al secondo posto, sale la UYBA mentre Savino Del Bene e Zanetti festeggiano al tie-break Dopo il triplo anticipo del sabato, che ha ribadito il ruolo di ‘lepre’ dell’Imoco Volley Conegliano, imbattuta e in fuga nella classifica del Campionato di Serie A1 Femminile, le gare domenicali della 7^ giornata promuovono innanzitutto Il Bisonte Firenze, la cui quinta vittoria stagionale, ai danni ...