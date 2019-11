Pallanuoto femminile | Eurolega 2019-2020 | Catania-Dynamo Uralochka 14-16 Le etnee domani

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Brutto stop per l’Orizzontenel secondo match del Girone H del secondo turno eliminatorio dell’di. Le, dopo aver vinto ieri per 14-7 contro le iberiche del Sant Andreu, oggi hanno perso per 14-16 contro le russe della, vittoriose anche ieri per 18-11 sulle magiare dello Zuglo, che oggi hanno superato per 11-9 le spagnole. Dunque le russe ora guidano a quota 6 punti, mentree magiare sono a 3, con le iberiche ferme a 0.le russe, già qualificate, affronteranno le spagnole, già eliminate, mentre lesi giocheranno la qualificazione contro le magiare, con la consapevolezza, in virtù della miglior differenza reti, di passare anche in caso di pareggio. Nel primo quartosubito in difficoltà, sotto 0-3, poi negli ultimi due minuti Aiello, Ioannou e Marletta trovano il 3-3. Nella seconda frazione si ...

