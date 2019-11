Pallamano | Mondiali femminili 2019 | crollano subito Francia e Olanda | bene la Norvegia

oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Prima giornata di gare in Giappone, in occasione dell’edizionedeidifemminile che ci ha lasciatogrosse sorprese, ad iniziare dal gruppo A, dove l’di Estavana Polman (la signora Van der Vaart) ha ceduto clamorosamente il passo alla Slovenia per 32-26, grazie ad una grande prestazione di Tjasa Stanko, appena 22enne, mentre lasi è imposta senza patemi su Cuba per 47-16. Due punti anche per la Serbia, vittoriosa 32-25 su Angola. Nel girone B è accaduto l’impensabile, con lacampione in carica sconfitta da una grandissima Corea del Sud per il punteggio di 29-27, trovando anche il +4 in tre occasioni. Ryu Heun Hee la grande protagonista, anche lei mettendo a segno 12 gol; ala destra che milita proprio nel paese transalpino, tra le fila del Paris. Vince anche la giovane Germania, per 30-24 sul Brasile, con il quadro ...

