Paesi Bassi | tre adolescenti accoltellati in un centro commerciale a L’Aja | caccia

Attacco all’Aja - nei Paesi Bassi : “molti accoltellati” in una via centrale : Attacco all’Aia, nei Paesi Bassi. Molte persone sono state ferite in un accoltellamento nella nella principale via dello shopping della capitale olandese. Un sospetto è in fuga.Continua a leggere

Facebook non collaborerà più con nessun sito di fact-checking nei Paesi Bassi : Facebook non collaborerà più con nessun fact-checker esterno nei Paesi Bassi: il suo unico collaboratore, il giornale olandese NU.nl, ha infatti interrotto il rapporto per un disaccordo sulla politica del social network, che consente ai politici di pubblicare spot elettorali

I Paesi Bassi abbasseranno il limite di velocità in autostrada per ridurre l’inquinamento : E permettere al governo di continuare a investire in nuove infrastrutture senza superare i limiti sulle emissioni inquinanti

Ciclocross - Europei Silvelle 2019 : i favoriti delle categorie giovanili. Paesi Bassi in pole per tre maglie su quattro - tra gli junior uomini spicca Nys Jr. : quattro le gare delle categorie giovanili che si terranno domenica 10 novembre ai Campionati Europei di Ciclocross. Donne e uomini U23, uomini junior e la new entry donne junior. Quest’ultima è una novità totale, dato che mai prima d’ora c’era stata una rassegna continentale dedicata alle U19. Tuttavia, il nome della favorita, la quale batte bandiera neerlandese, è ben chiaro a tutti: Shirin Van Anrooij. Se vi sembra di averlo ...

L’indagine sui tulipani che non sbocciano - nei Paesi Bassi : Nei mercati di fiori più famosi tra i turisti, i bulbi vengono venduti anche fuori stagione e rovinati: qualcuno parla di «milioni di truffati»

Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto che un gruppo di 6 persone viveva da anni in una cantina «in attesa della fine del mondo» : Nei Paesi Bassi la polizia ha scoperto un gruppo di sei persone – un uomo e i suoi cinque figli, ragazzi e giovani adulti – che da anni viveva isolato nella cantina di una fattoria «in attesa della fine del

L’Olanda cambia nome : si potrà chiamare solo Paesi Bassi : Il governo olandese ha stabilito che negli atti e documenti ufficiali si potrà scrivere esclusivamente Paesi Bassi e non più Olanda, che in realtà è il nome di sole due due delle dodici regioni. Con questa decisione il governo vuole dare un segnale ai suoi cittadini, quello che sarà più attento a tutte le aree del paese e non solo a quelle più ricche.Continua a leggere