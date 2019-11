Oroscopo Vergine | dicembre | occasioni per gli affari | soluzioni in amore

Blastingnews

(Di sabato 30 novembre 2019) Il 2019 sta ormai per concludersi. Come andrà l'ultimo mese dell'anno per tutti i nati sotto il segno della? Di seguito le stelle con l'sull', la salute e il lavoro per il periodo diper il quinto segno zodiacale. Scopriamo anche alcuni consigli per poter affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo e gestire le festività comprese tra il primo ed il 31 del dodicesimo mese dell'anno.. Nell'ultimo periodo ci sono state delle tensioni che hanno creato dei momenti di ansia. Con la fine del mese precedente è stato però possibile recuperare ed anche delle discussioni familiari sono state risolte. Con il transito di Giove i nati sotto questo segno hanno avuto l'opportunità anche di migliorare sotto l'aspetto della forma fisica. In campo professionale ci sono state delle decisioni da prendere, non è stato semplice far prevalere la propria opinione. Anche ...

