Oroscopo Leone | dicembre | soluzioni in campo professionale

L'Oroscopo dell'amore per i single del 30 novembre : Bilancia sensibile - Leone emozionato : L'oroscopo dell'amore per i single di sabato 30 novembre riscalda il cuore con le sue novità astrali, tutte da afferrare al volo per raggiungere la concretizzazione dei sogni amorosi. Buone le novità amorose non solo per lo Scorpione, ma anche per Pesci, Capricorno, Cancro e Bilancia che potranno usufruire dell'influsso intelligente e frizzante di Mercurio. In sinergia con Marte, le stelle garantiscono passionalità e un nuovo modo di ...

Oroscopo del weekend fino all'1° dicembre : buon momento nel lavoro per il Leone : È giunto il fine settimana. Come andranno le giornate di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019? Scopriamo le stelle di fine e inizio mese per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci. Previsioni dall'Ariete alla Vergine Ariete: sono molte le cose da dover affrontare, cercate però in questo weekend di trovare del tempo anche per voi. Con l'inizio del nuovo mese si sbloccheranno situazioni ...

L'Oroscopo di domani 30 novembre : Capricorno caparbio - Leone riservato : L'oroscopo di sabato 30 novembre approfondisce le configurazioni planetarie fortunate, a caccia di novità amorose. La Luna presente ancora nel cielo astrologico del Capricorno rende le sensazioni riservate, anche se la voglia di costruire con grande senso pratico non manca di certo. Di seguito le previsioni astrali dedicate al lavoro e ai sentimenti per l'ultimo giorno del mese di novembre. Sensazioni speciali nelL'oroscopo di sabato Ariete: la ...

L'Oroscopo di sabato 30 novembre : Giove in trigono con Leone - Sagittario promettente : Durante la giornata di sabato 30 novembre, Toro chiuderà una settimana ricca di impegni nel più completo relax, grazie agli influssi della Luna nel buon segno del Capricorno. Quest'ultimo segno avrà modo di trascorrere una giornata buona per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Pesci sarà particolarmente ottimista sotto ogni ambito, mentre Gemelli potrà contare sul proprio sesto senso e godere di una situazione sentimentale particolarmente ...

Oroscopo 30 novembre : opportunità per Leone - Pesci esuberanti : L'Oroscopo del 30 novembre è pronto ad annunciare che tipo di giornata sarà per il vostro segno zodiacale. Periodo di speranza e di serenità per i nati sotto il segno della Bilancia. Per le persone dello Scorpione ci sono conferme nel campo lavorativo. Di seguito, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco....Continua a leggere

L'Oroscopo del 29 novembre : Ariete scettico - Leone precipitoso : L'oroscopo di venerdì approfondisce le opportunità lavorative e quelle sentimentali, tenendo conto di transiti planetari fortunati. Un nuovo spirito d'iniziativa sprona all'azione e fa spingere il piede sull'acceleratore dei sentimenti, a caccia di emozioni sempre nuove. I successi lavorativi prendono il volo invece sia per il Capricorno, il Toro, la Vergine, Scorpione e Pesci nelle previsioni astrali segno per segno. Effetti e contrasti ...

Oroscopo 18 dicembre : Leone romantico - Vergine in calo nelle finanze : Per la giornata di mercoledì 18 dicembre i sentimenti dei nativi del segno della Bilancia verranno messi a dura prova dal partner, mentre l'Ariete troverà nella propria anima gemella un punto di accordo e forse anche molta più intesa del solito. Il Sagittario sarà estroso con i suoi acquisti e i suoi cambi di look, mentre la Vergine farà un investimento soddisfacente che, però, metterà un po' in crisi il suo portafoglio. Amore al top per il ...

L'Oroscopo di venerdì 29 novembre : Luna in congiunzione a Capricorno - Leone conquistatore : Durante la giornata di venerdì 29 novembre, la Luna cambierà posizione e transiterà nel segno del Capricorno, rendendo particolarmente vivaci e simpatici i nativi del segno, mentre Gemelli, amplierà le proprie emozioni, non fermandosi di fronte alle difficoltà che incontrerà. Per Scorpione la giornata sarà piena di novità che porteranno tanta allegria e buon umore, mentre Acquario avrà dalla sua parte una configurazione astrale di tutto ...

L'Oroscopo del giorno 28 novembre : Leone affettuoso - Pesci rispettoso : L'oroscopo di giovedì studia l'entrata di Venere nel cielo del Capricorno. I sentimenti diventano più seriosi ma anche molto concreti nelle previsioni astrali segno per segno. Anche la Vergine, Toro, Scorpione e Pesci vivranno l'amore in modo più cauto, ma non per questo profondo. Avranno bisogno di molta stabilità anche in campo lavorativo, dove brilleranno per efficienza e utilizzeranno al meglio le proprie spiccate capacità organizzative. Di ...

L'Oroscopo di giovedì 28 novembre : audaci conquiste per Gemelli - Leone vivace : Durante la giornata di giovedì 28 novembre, Saturno positivo nel segno dell'Acquario conferirà ai nativi del segno la possibilità di ricevere buoni risultati sul posto di lavoro, mentre Gemelli avrà una grande carica erotica, conferitagli dal pianeta Urano. Mercurio in trigono nel segno dello Scorpione, renderà i nativi del segno particolarmente generosi nei confronti della loro dolce metà, mentre Toro sentirà il bisogno dei propri affetti ...

Oroscopo del 28 novembre : il Leone migliora la propria sfera economica - stanca la Bilancia : La nuova settimana scorre veloce, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, giovedì 28 novembre. Le ultime giornate del mese consentono al Leone di recuperare, soprattutto per quanto riguarda le questioni di tipo pratico ed economico, tuttavia sarà bene non fare passi affrettati. Al contrario sarà una giornata faticosa per la Bilancia, ...

L'Oroscopo dell'amore per i single del 26 novembre : Leone riflessivo - Gemelli apatico : L'oroscopo dell'amore per i single di martedì punta un riflettore sulle novità sensazionali che colpiscono dritto al cuore i segni zodiacali. Mercurio in Scorpione garantisce splendide sorprese e in sinergia con Luna, rende le emozioni più profonde e gli atteggiamenti più affascinanti. Le previsioni astrali segno per segno assumono così un significato molto rigenerante non solo per lo Scorpione, ma anche per il Capricorno, Pesci, Vergine e ...

Oroscopo Leone - dicembre : decisioni in ambito lavorativo - incontri favoriti : L’ultimo mese dell’anno si avvicina. Scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Leone su amore, lavoro e salute per il mese di dicembre. È un buon momento per l’amore, sia chi vive in coppia, sia chi è single, potrà concludere quest’anno all'insegna del romanticismo e della passione. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe essere chiamato a fare una scelta. Nonostante lo stress iniziale, potrete ...

L'Oroscopo di domani martedì 26 novembre e stelline - da Ariete a Vergine : Leone '5 stelle' : L'oroscopo di domani martedì 26 novembre 2019 è pronto a regalare più di qualche soddisfazione in merito al come andrà la giornata in amore e sul lavoro. Pronti a togliere il velo al secondo giorno di questa ultima settimana del mese? Bene, prima di iniziare ad anticipare qualcosa in relazione ai sei segni in valutazione in questa sede (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine) evidenziamo alcune novità interessanti l'Astrologia del ...