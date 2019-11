Oroscopo domani Paolo Fox | 1 dicembre | previsioni domenicali

lanostratv

(Di sabato 30 novembre 2019)Fox di, 1inizio mese ARIETE: per questo weekend secondoFox dovranno fare attenzione a coloro che sono nati sotto il segno dell’Acquario, Scorpione e Toro. TORO: secondo l’astrologo per eccellenzaFox, 1, i nati sotto questo segno potranno contare sulla benevolenza di Venere, quindi l’amore riceverà più energia. GEMELLI: per ledii nati sotto questo segno potranno contare sulla fortuna negli incontri sentimentali. Bene anche la sfera professionale. CANCRO: sono molto più stanchi del solito per via di alcune opposizioni planetarie. Devono portare pazienza ancora per i mesi die di gennaio.Fox,del 1: ledel weekend LEONE: i nati sotto questo segno secondo l’didiFox vivranno il lavoro in maniera ...

