Oroscopo | classifica 2 dicembre | lavoro ' top' per Capricorno | Bilancia stressata

L'Oroscopo di domani 30 novembre e classifica : problemi in via di risoluzione per Toro : L'oroscopo di domani 30 novembre è pronto a rivelare che sabato aspettarsi. Nell'ultimo giorno del mese tutto può succedere. In serata la Luna lascia il Capricorno per entrare nel segno dell'Acquario, ciò favorisce chi ha intrapreso un certo percorso o una cura particolare. Non si escludono incontri avvincenti, ritrovamenti, chiamate e soluzioni come nel caso del Toro e della Bilancia. È anche una giornata valida per effettuare il bucato, ...

L'Oroscopo del giorno 30 novembre con classifica stelline - 2^ sestina : bene l'Acquario : L'oroscopo del giorno 30 novembre 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni sull'imminente inizio weekend. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco. Il periodo è interessato da un un nuovo transito messo in agenda dall'Astro della Terra, proprio questo sabato, precisamente alle ore 21:13 della sera assisteremo all'ingresso in pompa magna di una meravigliosa Luna in Acquario. ...

L'Oroscopo di domani 29 novembre e classifica : venerdì di shopping per Cancro e Pesci : L'Oroscopo di domani, venerdì 29 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà ancora in piena fase crescente, per cui in questo momento i sogni continuano a trovare terreno fertile. Qualsiasi iniziativa risulterà favorita ed anche la mente sarà più lucida che mai. Alle porte del week-end molti segni saranno alle prese con uscite o shopping come nel caso dei nativi di Cancro e Pesci. Amore, famiglia, denaro, approfondiamo ...

L'Oroscopo di domani 28 novembre e classifica : Toro affaticato - cambiamenti per Bilancia : L'oroscopo di domani giovedì 28 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. La Luna in fase crescente comporta rinnovamenti e voglia di riscoprirsi a fondo. novembre non è stato un mese facile per molti di voi. In questo giovedì c’è chi si sente ancora affaticato e chi invece è in netto recupero, esattamente con i nativi del Toro e del Cancro. Per la Bilancia, invece, sono previsti dei cambiamenti generali. Approfondiamo nel ...

L'Oroscopo di domani 27 novembre e classifica : progetti ambiziosi per Cancro e Pesci : L'oroscopo di domani 27 novembre, è pronto a rivelare che mercoledì sarà per tutti i 12 segni dello zodiaco. La Luna crescente favorisce i progetti, la comunicazione e la voglia di indipendenza. Per questo in molti desidereranno starsene da soli, magari a riflettere sulla propria vita oppure a cercare di capire che strada prendere. Nonostante ciò, questa sarà anche una giornata particolarmente uggiosa. Tuttavia, i segni d'acqua, come Cancro, ...

L'Oroscopo del giorno 26 novembre con classifica stelline - 2ª sestina : Luna in Sagittario : L'oroscopo del giorno 26 novembre è pronto a dare dritte e consigli in merito al probabile andamento di questo nuovo martedì in calendario. Curiosi di scoprire come andrà il secondo giorno dell'attuale settimana? Certo che sì, altrimenti non sareste qui a leggere le nostre previsioni zodiacali quotidiane. Prima di iniziare ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto controllo da parte dell'Astrologia, ovviamente in questa sede, sono i ...

L'Oroscopo di domani 25 novembre e classifica : amore per Cancro - Vergine a dieta : L'ooroscopo di domani, 25 novembre è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. La settimana riparte con la Luna calante sotto al segno dello Scorpione. In linea di massima, ciò significa che qualsiasi intervento risulta favorito. Questo è l'ultimo lunedì di novembre, un mese particolarmente monotono ma soprattutto stressante. Qualcuno si sente pronto a riprendere in mano il consueto tran-tran quotidiano. Tra lavori da completare e ...

Oroscopo 25 novembre - classifica : Gemelli svogliati - Toro instancabile : Lunedì 25 novembre troviamo la Luna, Mercurio e Marte transitare in Scorpione mentre il Sole, Venere e Giove stazioneranno in Sagittario. Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno mentre Urano rimarrà stabile in Toro. Infine il Nodo Lunare sosterà nell'ottava casa del segno del Cancro, nel frattempo Nettuno sarà nell'orbita dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Scorpione, meno concilianti invece per Ariete e ...

L'Oroscopo di domani 23 novembre con classifica stelline - primi sei segni : Gemelli top : L'oroscopo di domani sabato 23 novembre 2019 scopre la nuova classifica, stelline e previsioni per i simboli astrali appartenenti alla prima sestina. A dare i contorni misteriosi, certamente fortunati a tutto il periodo, l'ingresso della Luna in Bilancia senz'altro già pronta a regalare nuove opportunità da investire nei rapporti affettivi o di amicizia a più di qualche segno. Ansiosi di dare un valore all'amore e al lavoro in relazione alla ...

L'Oroscopo di domani 22 novembre e classifica : Cancro stanco - rinascita per Pesci : L'Oroscopo di domani, venerdì 22 novembre, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. La giornata si sviluppa sotto l'influenza della Luna calante in Bilancia. Alle porte del week-end, la stanchezza primeggia. Nell'aria c'è voglia di staccare la spina e di recuperare le forze. I nati del Cancro risultano stravolti per via di una settimana impegnativa. I nati del Pesci, invece, avranno a che fare con una ...

L'Oroscopo del 23 novembre - classifica : shopping per Bilancia - Acquario dubbioso : Sabato 23 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Bilancia mentre il Sole, Giove e Venere saranno sui gradi del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno in sosta nei Pesci. Marte e Mercurio continueranno il loro moto nel segno dello Scorpione con il Nodo Lunare che sarà nella terza casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli a Bilancia e Sagittario, meno concilianti invece per Ariete ed ...

L'Oroscopo del giorno 22 novembre con classifica stelline - 2^ sestina : Luna in Bilancia : L'oroscopo del giorno 22 novembre 2019 è ben deciso a delineare l'andamento generale del prossimo venerdì. Alla ribalta, ovviamente sotto attenta analisi da parte nostra, le stelle riguardanti i soli segni facenti capo alla seconda metà dello zodiaco: pronti a gioire o soffrire nell'attesa di sapere quali saranno i segni migliori del momento? In attesa di dare qualche risposta in merito a quanto appena detto, ci teniamo a segnalare due transiti ...

L'Oroscopo di domani 20 novembre e classifica : pensieri per Toro - Cancro invidiato : L'Oroscopo di domani, mercoledì 20 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Dopo l'ultimo quarto, incomincia la fase calante della Luna. Nell'aria si respira tensione e preoccupazione. In tanti si sentono sconfortati e privi di voglia di fare. Questo, però non vale per tutti. I nati del Toro saranno parecchio pensierosi mentre i Cancro saranno estremamente invidiati. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno ...

L'Oroscopo del 20 novembre - classifica : Toro voltagabbana - Capricorno instancabile : Mercoledì 20 novembre troviamo la Luna mentre staziona in Vergine mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Marte, Mercurio e il Sole permarranno in Scorpione come Urano nel segno del Toro e Giove e Venere in Sagittario. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nella decima casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Leone, meno concilianti, invece, per Toro ed ...