Oroscopo 19 dicembre | pausa sentimentale per Bilancia | poco tempo libero per Scorpione

L'Oroscopo del 1° dicembre : Cancro orgoglioso - giornata difficile per i Pesci : L'oroscopo del 1° dicembre annuncia che in questa giornata i nativi del Leone dovranno fare delle scelte importanti, mentre le persone dello Scorpione devono cogliere al volo le opportunità di lavoro. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni degli astri per i 12 segni dello Zodiaco....Continua a leggere

L'Oroscopo di domani 1 dicembre e classifica : ok l'amore per Toro - abbuffate per Cancro : L'Oroscopo di domani 1° dicembre è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto degli ottimi influssi parte un nuovo mese ricco di feste e buoni propositi. A caratterizzare questa promettente domenica è una smagliante Luna crescente che in genere favorisce la passione e l'energia. Questo significa che si accinge ad essere una giornata valida per chi desidera una gravidanza, tagliarsi i capelli, fare dei cambiamenti generici oppure portare ...

Oroscopo - classifica 2 dicembre : lavoro 'top' per Capricorno - Bilancia stressata : Lunedì 2 dicembre troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre Giove cambierà domicilio dal Sagittario, dove c'è il Sole, al segno del Capricorno, dove stazionano Plutone, Saturno e Venere. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione come Urano sui gradi del Toro ed il Nodo Lunare nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Vergine, meno concilianti per Acquario e Bilancia. Sul podio 1° posto Capricorno: lavoro ...

L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre : Ariete diplomatico - Toro affettuoso : L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre indaga sulla fortuna e sulle opportunità di ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore e con il lavoro. La voglia di primeggiare è tanta, affermando i propri ideali e puntando alla concretizzazione dei sogni personali. Luna presente dapprima in Acquario, poi in Pesci e infine in Ariete, elargisce intuizione e sensibilità, nelle previsioni astrali segno per segno. Astri e oroscopo settimanale dal 2 ...

Branko della settimana : Oroscopo dal 2 all’8 dicembre. Le previsioni : oroscopo della settimana di Branko: le previsioni da lunedì 2 a domenica 8 dicembre Anche per i primi giorni dell’ultimo mese dell’anno, le previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”. L’oroscopo settimanale di Branko dal 2 all’8 dicembre dei nati sotto il segno dell’Ariete parla di una Luna piena bella per amare, ...

Oroscopo di dicembre 2019 - i segni più fortunati e i meno fortunati : Oroscopo di dicembre. Quest'anno finisce con energie belle e costruttive! Giove, Saturno, Urano e Plutone, tutti in armonia tra loro, tutti nell'elemento Terra, organizzano e preparano per noi, figli dello zodiaco, i semi da piantare per il futuro. Il Sole in Sagittario, fino al 22 dicembre, sostenuto da Mercurio, dal 9 del mese, promuove l'entusiasmo, il desiderio di cogliere nuove opportunità. Soprattutto da quando Marte ci ...

Oroscopo Gemelli - dicembre : ottimo recupero per i sentimenti : Il dodicesimo mese dell'anno è ormai quasi arrivato. Come si concluderà il 2019 per i nati sotto il segno dei Gemelli? Scopriamo, di seguito come il terzo segno zodiacale vivrà il periodo compreso tra il primo ed il 31 dicembre, approfondendo le previsioni con l'amore, il lavoro la salute, ma anche i consigli per affrontare al meglio le giornate in arrivo. Nell'ultimo periodo non è mancato lo stress, che non è stato semplice da tenere sotto ...

Oroscopo Toro - dicembre : progetti importanti per l'amore : dicembre è alle porte. Come andrà l'ultimo mese dell'anno per tutti i nati sotto il segno del Toro? Scopriamo di seguito le stelle con le previsioni sul lavoro, l'amore e la salute per l'ultimo periodo dell'anno. Negli ultimi tempi i nati sotto questo particolare segno hanno vissuto un calo a livello fisico, non sono mancate delle tensioni e dei nervosismi. Non sono mancati dei momenti sottotono anche a causa di alcuni affaticamenti a livello ...

Oroscopo Ariete - dicembre : intuizioni in campo lavorativo : Ed ecco arrivare anche l'ultimo mese dell'anno. Come andrà questo periodo di festività per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete? Di seguito scopriamo le stelle con l'amore, la salute ed il lavoro del periodo compreso tra il primo e il 31 dicembre 2019. Nell'ultimo periodo le stelle sono state favorevoli, come anche i diversi pianeti Venere e Giove. A livello salutare non è mancata energia, di recente sono giunte anche delle buone opportunità ...

L'Oroscopo della settimana fino all'8 dicembre con pagelle - 1ª sestina : Ariete 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre svela l'Astrologia applicata ai primi giorni del mese relativamente ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano, quindi, le pagelle con le stelle e relative predizioni in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sotto analisi, come da titolo iniziale, l'Astrologia applicata alla prima settimana del mese con Natale, come da prassi estrapolata dalle effemeridi riguardanti il ...

Oroscopo del weekend fino all'1° dicembre : buon momento nel lavoro per il Leone : È giunto il fine settimana. Come andranno le giornate di sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019? Scopriamo le stelle di fine e inizio mese per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci. Previsioni dall'Ariete alla Vergine Ariete: sono molte le cose da dover affrontare, cercate però in questo weekend di trovare del tempo anche per voi. Con l'inizio del nuovo mese si sbloccheranno situazioni ...

Oroscopo weekend Ada Alberti - previsioni 30 novembre e 1 dicembre : Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio 5 di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre Nuovo appuntamento con l’Oroscopo del weekend di Ada Alberti a Pomeriggio 5. L’astrologa ha chiuso come di consueto la puntata del venerdì del programma condotto da Barbara d’Urso con consigli e suggerimenti per i dodici segni dello zodiaco. Ada Alberti con l’Oroscopo del 30 novembre e 1 dicembre ha parlato della sfera lavorativa e ...

Oroscopo settimanale dal 2 al 8 dicembre - previsioni ultimi sei segni : Pesci 'voto 9' : L'Oroscopo della settimana dal 2 al 8 dicembre 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Il periodo che andremo virtualmente a "sfogliare" in questa sede interessa in pratica i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Pertanto, ad essere messi sotto-sopra in relazione ai singoli giorni del periodo saranno in esclusiva i soli Bilancia, ...

L'Oroscopo dell'1 dicembre : dubbi d’amore per Cancro - emozioni per Capricorno : L’oroscopo di domenica 1° dicembre rivela che questo mese partirà in maniera abbastanza curiosa. Chi ha chiuso novembre lasciando irrisolte alcune questioni, potrà correre ai ripari e ottenere un chiarimento. L’amore e la salute saranno in ripresa per la maggior parte dei simboli zodiacali, anche se i nativi del Cancro nutriranno dubbi profondi. Per i Pesci tornerà la serenità all’interno delle mura domestiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...