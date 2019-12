Omicidio Yara | permesso ai difensori di accedere per la prima volta alle prove e farle

Omicidio Yara - sì a nuovi esami della difesa su Dna e reperti d'indagine : I periti incaricati dai difensori di Massimo Bossetti potranno analizzare i vestiti che indossava Yara Gambirasio e i...

Omicidio Yara Gambirasio - la svolta sul caso : arriva l’ok dei giudici : Esami sul Dna e accesso ai referti del caso Yara Gambirasio. Massimo Bossetti, che ha dato incarico ai suoi legali di lavorare alla richiesta di revisione del processo, ottiene una prima vittoria: la corte d’assise di Bergamo ha autorizzato la difesa dell’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per l’Omicidio di Yara Gambirasio a esaminare tutti i reperti d’indagine, i vestiti che indossava la 13enne di Brembate (Bergamo) scomparsa il 26 ...

Omicidio Yara - la difesa di Bossetti può esaminare i reperti di indagine : Gli avvocati dell'uomo condannato in via definitiva all'ergastolo per aver ucciso la 13enne nel 2010 cercano le prove che il Dna sugli abiti della ragazzina non è del loro assistito. Si apre una possibilità di revisione del processo

Omicidio Yara Gambirasio - sì a nuove analisi dna : giudici autorizzano la difesa di Bossetti : Il Tribunale di Bergamo autorizza la difesa di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore condannato all'ergastolo per l'Omicidio di Yara Gambirasio, ad analizzare il materiale genetico estratto nell'ambito dell'inchiesta e riconducibile a “Ignoto 1”. Ad oggi alla difesa non è stato permesso l'accesso ai reperti.Continua a leggere

Omicidio Yara - la difesa di Bossetti vuole riaprire il caso : “Il dna c’è. Vogliamo superperizia” : Nuova svolta nel caso Yara Gambirasio. I legali di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'Omicidio della 13enne di Brembate di Sopra, hanno annunciato che richiederanno una superperizia che potrebbe far riaprire il caso: "Il dna c'è, denunciamo una frode processuale"Continua a leggere