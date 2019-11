Omicidio Caruana Galizia | il premier maltese Muscat si dimetterà il 18 gennaio

Omicidio Caruana Galizia - il premier maltese Joseph Muscat si dimetterà il 18 gennaio : Dopo il capo di gabinetto e il ministro del governo, salta anche la testa del primo ministro di Malta: Joseph Muscat lascerà il suo incarico il 18 gennaio prossimo. L’inchiesta sull’Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia uccisa due anni ha quindi definitivamente travolto il governo de La Valletta.Continua a leggere

Malta - Omicidio Caruana : in migliaia protestano contro il governo cantando “Vaffanculo” di Masini : Il premier di Malta Joseph Muscat sempre più in bilico dopo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio della giornalista d’inchiesta Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017. Nella serata di venerdì 29 novembre migliaia di persone sono scese in piazza sull’isola per chiedere le sue dimissioni.Continua a leggere

Omicidio Daphne Caruana Galizia : Muscat pronto a dimettersi da premier : Il primo ministro maltese Joseph Muscat annuncerà le sue dimissioni a breve. Lo riferisce in apertura il Times of Malta, sottolineando che la sua decisione arriva al culmine della crisi politica generata dall’inchiesta sull’Omicidio di Daphne Caruana Galizia.Muscat stamane ha incontrato il presidente della Repubblica George Vella, al quale - spiega il giornale - potrebbe aver anticipato la sua decisione. È atteso un ...

Il governo di Malta non darà la grazia all’imprenditore Yorgen Fenech - coinvolto nelle indagini sull’Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : Il governo di Malta ha respinto la richiesta di grazia fatta da Yorgen Fenech, imprenditore maltese arrestato la scorsa settimana nell’ambito dell’indagine sull’omicidio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa in un attentato esplosivo nell’ottobre del 2017. Fenech successivamente aveva ottenuto

Malta - Omicidio giornalista Caruana Galizia : ai killer 150mila euro - l’Ue invia missione urgente : Dopo gli arresti e le dimissioni nel governo maltese in relazione all'inchiesta sull'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia, il Parlamento europeo ha deciso di inviare una missione urgente a Malta per fare luce nella terribile vicenda. Secondo quanto ricostruisce il Times of Malta, era di 150mila euro il prezzo pagato ai sicari per uccidere la giornalista.Continua a leggere

Omicidio Caruana Galizia : in cella l’ex capo di gabinetto del premier Muscat : Keith Schembri, il braccio destro del premier maltese, ha passato la notte in cella. Fermato anche il dottor Adrian Vella, medico personale del re dei casinò e grande imprenditore Yorgen Fenech

Omicidio Caruana Galizia - arrestato il braccio destro del premier Muscat : Keith Schembri, il braccio destro del premier maltese Joseph Muscat, ha passato la notte in cella dopo essere stato fermato dalla polizia in seguito all’interrogatorio e alla perquisizione dell’abitazione privata avvenuti ieri mattina. In serata è stato fermato anche il dottor Adrian Vella, medico personale del re dei casinò e grande imprenditore Yorgen Fenech arrestato la settimana scorsa mentre tentava la fuga da ...

Omicidio Caruana Galizia - contestati il premier e i ministri maltesi : lancio di uova e monete fuori dal Parlamento : Una folla di centinaia di persone si è riunita davanti al Parlamento di Malta per chiedere le dimissioni del primo ministro Joseph Muscat al grido di “vergogna”, “assassini” e “Daphne aveva ragione”. Le auto dei ministri e di Muscat, che finora ha escluso di volersi dimettere, sono state bersagliate da uova e monetine. Il governo è stato travolto dall’evolversi delle indagini legate all’Omicidio ...

L’Omicidio di Daphne Caruana Galizia ora fa traballare il governo di Malta : Si sono dimessi il capo dello staff del primo ministro Muscat e il ministro del Turismo, mentre il ministro dell'Economia si è autosospeso, dopo nuovi sviluppi sul caso della giornalista uccisa nel 2017

Daphne Caruana Galizia - si dimette il capo di gabinetto di Muscat : sarà sentito sull’Omicidio della giornalista : Da due anni la famiglia di Dafne Caruana Galizia chiedeva le sue dimissioni, che ora sono arrivate. Keith Schembri, il capo di gabinetto del primo ministro maltese, ha lasciato l’incarico e ora dovrà essere interrogato dalla polizia in merito al caso della giornalista uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. Per la sua morte è finito in carcere mentre tentava la fuga in yacht l’imprenditore maltese Yorgen Fenech, con l’accusa di ...

Omicidio Daphne Caruana Galizia - arrestato il presunto mandante : 20 novembre 2019 - Dopo l'arresto di ieri, la svolta nel caso dell'Omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia sarebbe arrivata davvero. In questo ore le autorità di Malta avrebbero arrestato il presunto mandante di quel delitto, identificato dalla stampa locale come l'imprenditore Yorgen Fenech, amministratore delegato del Tumas Group.Fenech, direttore generale della centrale a gas oggetto dell'inchiesta portata avanti da ...