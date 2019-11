Olanda | caccia all' uomo che ha accoltellato tre ragazzi all' Aja

Curling - Europei 2019 : l’Italia batte l’Olanda all’extra-end e va a caccia della semifinale : L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 7-6 agli Europei 2019 di Curling e continua a inseguire la qualificazione alle semifinali. La nostra Nazionale è riuscita a spuntarla all’extra-end e ha così infilato la quinta vittoria in questa rassegna continentale che si sta giocando sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia), il nostro quartatto occupa il secondo posto in classifica insieme a Scozia e Svizzera e ha un successo di vantaggio su ...