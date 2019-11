Olanda | attacco con il coltello all' Aja | polizia arresta un sospetto I feriti sono tre

ilmessaggero

(Di sabato 30 novembre 2019) Laolandese oggi hato una persona sospettata dell'accoltellamento di ieri all' Aja in. Lo ha reso noto su Twitter, specificando che si tratta di un «35enne senza...

Agenzia_Ansa : #Olanda, attacco con un coltello in strada a L'Aja, diversi feriti #ANSA - Corriere : Attacco all’Aia, «molti accoltellati» in una via dello shopping - Agenzia_Ansa : Attacco con coltello all'Aja, 3 feriti. Caccia all'uomo. Poche ore dopo London Bridge, colpita la strada dello shop… -