Nuova occasione EMUI 10 sul Huawei Mate 20 Pro in Italia

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 30 novembre 2019) Possessori di20 Pro finora rimasti a secco di10 non disperate, perché è arrivato anche il vostro momento. La distribuzione dell'aggiornamento tanto atteso inera partita verso metà del mese corrente ma non per tutti. Come capitato spesso pure per altri update, ecco che invece nelle ultime ore si sta assistendo ad una distribuzione molto più capillare del firmware, tra l'altro non solo via HiCare. Il pacchetto in questione contenente proprio10 è protagonista di unaondata di rilasci con la build 154. Il pacchetto è destinato ai dispositivi no brand del modello venduto entro i nostri confini. Il peso naturalmente non può che essere corposo ossia pari a 4.50 GB. Come è possibile effettuare il download dell'aggiornamento? La strada più immediata per passare proprio ad10 su20 Pro sembra essere, ancora una volta, quella che passa ...

mengonimarco : Da oggi è disponibile una nuova puntata de Il Riff. Marco Mengoni incontra l’amico e “manager” Neri Marcorè. Un’occ… - virginiaraggi : Grazie al Presidente della Camera @Roberto_Fico per il messaggio che oggi ci ha inviato in occasione della nuova in… - MarcoMoriniTW : Finalmente una nuova iniziativa che riguarda Liam. Giovedì 5 Dicembre potrete ascoltare il suo album #LP1 in antepr… -